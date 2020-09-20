صور.. محافظ كفرالشيخ : تقدم 53 ألف و 721 مواطن طلبات للتصالح فى مخالفات البناء

كفر الشيخ - محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يُعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مناشداً المواطنين المخالفين ، بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها قبل الفترة المحددة فى 30 سبتمبر الجاري ، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه لا تهاون فى إسترداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة، لافتاً إلى تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للإستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الإستقرار والأمن للمواطنين .

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى إستمرار العمل بالمواقع الخدمية والجهات الـ 3 بمحافظة كفرالشيخ " المراكز التكنولوجية بالمدن والمراكز، و 88 مدرسة، والخدمة الإلكترونية عبر موقع " محليات " https://lgs.gov.eg/#/home "، طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية، لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال إستقبال طلبات التصالح والتى تلقت حتى الآن تقدم 53 ألف و 721 طلب تصالح.

تقديم المواطنين لطلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بكفر الشيخ

تقديم المواطنين لطلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بكفر الشيخ

تقديم المواطنين لطلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بكفر الشيخ

تقديم المواطنين لطلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بكفر الشيخ