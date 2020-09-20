روسيا تؤكد الثقة بين موسكو ومينسك يضمنان عدم تدخلهما فى شئون بعضهما

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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن العلاقات التي تجمع روسيا بجارتها بيلاروسيا تتميز بالتنسيق المشترك في مختلف القضايا والمجالات، بالإضافة إلى الاحترام المتبادل بين البلدين.

وأضاف بيسكوف - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أن مستوى الثقة المتبادلة والاحترام بين البلدين في إطار دولة الاتحاد يضمن عدم تدخلهما في شئون بعضهما البعض ويتيح تبادل الآراء بحرية.

وتابع قائلا "نحن دولة الاتحاد وأقرب الحلفاء، ومستوى الثقة والاحترام المتبادلين يضمن، من ناحية، عدم التدخل نهائيا في الشئون الداخلية، وهو ما عبر عنه مرارا وتكرارا الرئيس فلاديمير بوتين، ومن ناحية أخرى يسمح للرئيسين بتبادل وجهات النظر حول أكثر القضايا الملحة بشكل صريح".

وبدأت، في 9 أغسطس الماضي، احتجاجات ضخمة للمعارضة في جميع أنحاء بيلاروسيا بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بولاية سادسة، معترضة على نتائج الانتخابات ومطالبة برحيل الرئيس، الذي يعد حليفا وثيقا لبوتين.