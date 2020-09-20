دونالد ترامب مهاجما جو بايدن: يريد مضاعفة الضرائب 4 مرات

ريهام عبد الله

هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، جو بايدن، المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، مشيرا إلى أنه ينوى مضاعفة الضرائب على الأمريكيين أربع مرات.

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر : "الفوز الكبير، العام القادم، إذا تم إعادة انتخابي، سيكون أفضل عام لنا على الإطلاق! يريد "جو النائم" مضاعفة ضرائبك أربع مرات والذهاب إلى الرعاية الصحية الاجتماعية.. كآبة".



ترامب

وفى سياق آخر، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وافق على صفقة ستسمح لتطبيق TikTok الصيني بالعمل في الولايات المتحدة بعد تهديدات سابقة بحظره بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

قال الرئيس الأمريكي: "لقد منحت الصفقة مباركتى وإذا فعلوا ذلك فهذا رائع، وأنهم سوف ينشئون صندوقًا ضخمًا للغاية لتمويل التعليم فى المدارس بقيمة 5 مليارات دولار هذه هى مساهمتهم التي كنت أطلبها."

بموجب الصفقة المقترحة، ستشترك TikTok مع شركة برمجيات الأعمال الأمريكية Oracle لتشكيل شركة جديدة مقرها تكساس تعرف باسم TikTok Global ، والتي وافقت على التبرع بمبلغ 5 مليارات دولار لصندوق تعليمي بناءا على طلب الرئيس ترامب