دراسة تكشف حقيقة وجود علاقة بين الاكتئاب والنظام الغذائى

كتبت هند عادل

كشفت دراسة جديدة بجامعة لايدن الهولندية أنه لا يوجد أى دليل على وجود علاقة بين الاكتئاب والنظام الغذائى، وأن جميع هذه الادعاءات ضعيفة، فى حين خلص العديد من الباحثين إلى أن النظام الغذائى يمكن أن يساعد فى منع أو تخفيف أعراض الاكتئاب.

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience، أصبحت الصلة بين النظام الغذائي والاكتئاب قصة إخبارية شائعة في السنوات الأخيرة لكن هذا المجال لا يزال شابًا، والعديد من المقالات الأكاديمية التي خلصت إلى وجود رابط بين النظام الغذائى والاكتئاب هى مراجعات، فهناك من يردد أن النظام الغذائى الصحى يساعد فى تخفيف الاكتئاب والنظام الغذائى المتوسطى يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب.

حلل طالب علم النفس فلوريان توماس أودنتال هذه المراجعات مع مشرفه مارك مولينديجك من معهد ليدن لعلم النفس والمؤلفين المشاركين ويليم فان دير دو وباتريسيو موليرو، وجد أن المؤلفين غالبًا ما يستخلصون استنتاجات أقوى بكثير مما تبرره الدراسات الأساسية.

وأكد الباحث "إذا أخذت كل الأدلة التجريبية معًا، فلا يمكن العثور على رابط قوى بين النظام الغذائى والوقاية من الاكتئاب، أو أن النظام الغذائى قادر على المساعدة فى علاجه".