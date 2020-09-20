دراسة تتبع رحلة فتاة لأوروبا لتتبع كيفية نقلها كورونا فى رحلات الطيران

كتبت نهير عبد النبى

سافرت فتاة وشقيقتها عبر أوروبا في الوقت الذي كان وباء الفيروس التاجي ينتشر هناك وزارتا ميلان وباريس قبل التوجه إلى لندن، وعندما غادرتا لندن في الأول من مارس ، أصيبت فتاة بالتهاب في الحلق وسعال أثناء صعودها على متن طائرة متجهة إلى فيتنام ، لكن لم يلاحظ أحد.

وحسب ما ذكرته الـ cnn أفاد باحثون أنه بحلول الوقت الذي نزلت فيه من الرحلة في هانوي بعد 10 ساعات ، أصيب 15 شخصًا آخر كانوا على متن الطائرة معها.هذه القصة هي واحدة من اثنتين تم نشرهما توضحان كيف يمكن للفيروس التاجي أن ينتشر على رحلات الخطوط الجوية ، وتشير إلى أن مجرد تباعد الناس قليلاً لن يحميهم بالكامل.

تضمنت كلتا الحالتين رحلات طويلة في وقت مبكر من الوباء ، قبل أن تبدأ شركات الطيران في طلب أقنعة الوجه، وقام فريق من فيتنام بتتبع مجموعة من الحالات المرتبطة بالرحلة التي وصلت إلى هانوي من لندن في 2 مارس.

كتب نجوين كونغ خانه من المعهد الوطني للصحة وعلم الأوبئة في هانوي وزملاؤه: "سيدة أعمال تبلغ من العمر 27 عامًا من فيتنام ، والتي حددناها على أنها حالة المؤشر المحتملة ، كانت تقيم في لندن منذ أوائل فبراير".

وكتبوا في مجلة Emerging Infectious Diseases: "في 22 فبراير ، عادت الحالة الأولى وشقيقتها إلى ميلانو بإيطاليا ، وسافرا بعد ذلك إلى باريس ، فرنسا ، لحضور أسبوع الموضة السنوي قبل العودة إلى لندن في 25 فبراير" .

في هذا الوقت ، بدأ فيروس كورونا ينتشر بسرعة في إيطاليا ، لكن تم الإبلاغ عن حالات قليلة جدًا في بريطانيا.

وأضاف الباحثون "جلست في درجة رجال الأعمال واستمرت تعاني من التهاب الحلق والسعال طوال الرحلة."تقول الدراسة إن Covid-19 ربما وصل إلى الولايات المتحدة في ديسمبر - في وقت أبكر مما كان يعتقد

ذهبت الفتاة إلى المستشفى بعد ثلاثة أيام من هبوطها وأثبتت إصابتها بالفيروس. وتعقب مسؤولو الصحة 217 راكبا وطاقم كانوا على متن الطائرة معها ووجدوا إصابة 12 من زملائها في درجة رجال الأعمال واثنين من ركاب الدرجة الاقتصادية وأحد أفراد الطاقم.

وقال المحققون إنه لا توجد طريقة أخرى محتملة يمكن أن يصاب بها أي من الـ15 آخرين بخلاف التعرض للمريض أثناء الرحلة.

وكتبوا أن "الطريق الأكثر احتمالا للانتقال أثناء الرحلة هو انتقال الهباء الجوي أو القطيرات من الحالة 1 ، خاصة للأشخاص الذين يجلسون في درجة رجال الأعمال".

"نستنتج أن خطر انتقال فيروس SARS-CoV-2 على متن الطائرة أثناء الرحلات الطويلة أمر حقيقي ولديه القدرة على التسبب في تجمعات COVID-19 ذات الحجم الكبير ، حتى في درجة رجال الأعمال - مثل الإعدادات مع ترتيبات جلوس واسعة تتجاوز المسافة المحددة المستخدمة لتحديد الاتصال الوثيق على الطائرات "،"طالما أن COVID-19 يمثل تهديدًا وبائيًا عالميًا في غياب اختبار جيد في نقطة الرعاية ، فهناك حاجة إلى تدابير أفضل للوقاية من العدوى وإجراءات فحص الوصول لجعل الطيران آمنًا."

في الحادثة الثانية ، سافر زوجان من بوسطن إلى هونج كونج في درجة رجال الأعمال في 9 مارس. أظهر كلاهما الأعراض بعد وصولهما وتم تشخيص إصابتهما بفيروس كورونا.

وجد تتبع المخالطين أن اثنين من المضيفات كانا إيجابيين أيضًا للفيروس. كتبت ديبورا واتسون جونز من كلية لندن للصحة وطب المناطق الحارة وزملاؤها في تقرير ثانٍ في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض و مجلة الوقاية من الأمراض المعدية الناشئة.