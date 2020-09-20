اليوم السابع
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خالد ميرى يفضح مخططات المقاول الهارب محمد على وجماعة الإخوان

الأحد، 20 سبتمبر 2020 10:34 م
خالد ميرى يفضح مخططات المقاول الهارب محمد على وجماعة الإخوان خالد ميرى
كتب أحمد عرفة

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استعرضت قناة إكسترا نيوز، هجوم المقاول الهارب محمد على، على قنوات الإخوان، واعترافه بأن تلك القنوات الإخوانية فاشلة وتتلقى تمويلات من الخارج، من جانبه قال الكاتب الصحفى خالد ميرى، رئيس تحرير صحيفة الأخبار، إن المقاول الهارب هو شخصية تافهة لا تستحق الاهتمام أو الحديث عنها كما أنه شخصية مأجورة وكذلك قنوات الإخوان مأجورين.

وأضاف ميرى فى تصريحات لبرنامج "المواجهة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن قنوات الإخوان لن تعود إلى مصر مرة أخرى، مشيرا إلى أن هجوم محمد على المقاول الهارب على قنوات الإخوان هو اعتراف ودليل كبير على فشل تلك الجماعة الإرهابية.

ولفت رئيس تحرير صحيفة الأخبار، إلى أن الإعلام المصرى كان له دورا كبيرا على فضح مخططات تلك الجماعة ومموليها، موضحا أن قنوات الإخوان تتلقى تمويلات ضخمة من الخارج لتدشين الحملات التحريضية ضد الدولة المصرية.


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