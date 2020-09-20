تعافى وخروج 397 حالة من مصابى فيروس كورونا بمستشفى قنا العام

قنا – فريق المحافظات

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا عن تعافى وخروج 397 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد من مستشفى قنا العام، أوضح الداودى أن أعضاء اللجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة قاموا بالمرور على مستشفى قنا العام لمتابعة سير العمل ومدى توافر العلاج والمستلزمات الطبية والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لحماية المرضى والأطباء والتمريض والتأكد من توافر كافة مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية.

وفى وقت سابق أعلن محافظ قنا، عن تعافى وخروج 327 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد من مستشفى الصدر بمدينة قنا .

وأوضح الداودى أن أعضاء اللجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة قاموا بالمرور على مستشفى الصدر لمتابعة سير العمل ومدى توافر العلاج والمستلزمات الطبية والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لحماية المرضى والأطباء والتمريض والتأكد من توافر كافة مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية.

وقد تفقد أعضاء اللجنة خلال جولتهم (الصيدلية – المعمل – المطبخ – المخازن) ، حيث تم التأكد من قبل أعضاء اللجنة من توزيع الوجبات المقررة للمرضى والعاملين طبقا للمقننات وكذا التزام جميع العاملين بارتداء الكمامات والجوانتيات والحفاظ على مستوى النظافة ، كما تم التأكد من توافر الاجهزة والمستلزمات الطبية بالمعمل ، وكذا الادوية والامصال وكافة أصناف العلاج الوارد فى بروتوكول الوزارة الخاص بعلاج المصابين بفيروس كورونا وبكميات كافية ، كما تم مراجعة موقف حضور وانصراف العاملين بالمستشفى .