اليوم السابع
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تراجع مؤشر سوق مسقط للجلسة الخامسة على التوالى بضغوط هبوط 11سهماً

الأحد، 20 سبتمبر 2020 01:37 م
تراجع مؤشر سوق مسقط للجلسة الخامسة على التوالى بضغوط هبوط 11سهماً بورصة مسقط
كتب هانى الحوتى

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تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.79% خاسراً 28.68 نقطة ليغلق عند مستوى 3619.030 نقطة، للجلسة الخامسة على التوالي، وبلغ حجم التداول 3.5 مليون سهم بقيمة 842.8 ألف ريال عبر تنفيذ 239 صفقة لعدد 33 سهماً. 
 
وارتفع سهمين ببورصة مسقط وهما "الجزيرة للمنتجات الحديدية" و"مسقط للتمويل" بنسبة 2.06%، 2.04%، على التوالي، فيما تراجع 11 سهماً على رأسها سهم "بنك ظفار" بنسبة 5.41%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 4.41%، ثم سهم "ريسوت للأسمنت" بنسبة 2.52%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 503.9 ألف ريال عماني.
 
وفي سياق متصل أعلن البنك الوطني العماني، عن تقدم حمود خلفان العيسري رئيس وحدة التدقيق الداخلي للبنك، باستقالته من منصب المدقق الداخلي للبنك، اعتباراً من 20 سبتمبر، وسيتم الإفصاح عن تعيين المدقق الداخلي الجديد في حينه، وذلك بما يتفق مع متطلبات الإفصاح.
 
وفي سياق آخر أعلنت شركة الأسماك العمانية، عن انتهاء مدة خدمة جان فنسنت شانترو، الذي كان يعمل بوظيفة كبير مديري العمليات، وفقاً للعقد المبرم معه، والذي انتهى بتاريخ 17 سبتمبر.

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