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انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا فى ترعة الإسماعيلية بأبو زعبل

الأحد، 20 سبتمبر 2020 03:29 م
انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا فى ترعة الإسماعيلية بأبو زعبل جثة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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لقى شاب مصرعه غرقا فى ترعة الإسماعيلية بمنطقة أبو زعبل دائرة مركز الخانكة، وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى الخانكة العام، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات بلاغا بغرق شاب فى ترعة الإسماعيليه أمام الكوبرى الجديد بأبى زعبل دائرة مركز الخانكة.

 

تم اخطار اللواء فخر العربى مدير الأمن، وانتقل المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز الخانكة، وقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة، وبفحصها تبين أنها لشاب يدعى " حسن ع ر " 21 سنة، ويرتدى بنطلون جينز وقميص، ولا توجد به أى إصابات ظاهرية، وتم نقلها إلى المستشفى، وتحرر محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لفحص الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك.


اخبار القليوبية

قوات الانقاذ النهرى

المسطحات المائية

ترعة الاسماعيلية

ابو زعبل

الخانكة

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