القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية يكرم فريق القوافل الطبية

الإسكندرية أسماء على بدر

كرم الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب والمكلف بتسيير جامعة الإسكندرية ، والدكتور علاء الدين رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الأحد أعضاء فريق القافلة الطبية الخدمية المتكاملة التى نظمتها الجامعة إلى مطروح وسيوه وبرانى والسلوم خلال الفترة من 4 : 11 سبتمبر 2020.

وقدم خالص تقديره وشكره لجميع أعضاء القافلة لما قدموه من جهد كبير لإنجاح أعمال القافلة ومدى الصدى الكبير الذى حققته من خلال توصيل رسالة جامعة الإسكندرية السامية فى خدمة المناطق الأشد إحتياجاً فى المجتمع كما قدم الشكر لمنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية المشاركة وبنك الكساء والطعام المصرى.

فيما أشار الدكتور علاء الدين رمضان أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة قدم جميع التسهيلات اللازمة لنجاح القافلة من خلال مشاركة عدد كبير من كليات الجامعة مثل الطب والصيدلة والتمريض وذلك للخدمات الطبية بجانب الفنيين والعمالة اللازمة لأعمال البناء و الترميم وقدم الشكر لقيادة المنطقة الغربية العسكرية ومحافظ مطروح و القيادات التنفيذية علي دعمهم الهائل لنجاح القافلة.

وأوضح الدكتور عبد المنعم فوزى مقرر لجنة القوافل المجتمعية بالجامعة أن إجمالى عدد الحالات التى تم الكشف عليها خلال عمل القافلة بلغ 1529 حالة فى مختلف تخصصات (الأطفال، والنساء، والجلدية، والباطنة، والعلاج الطبيعى)، ونقل الدكتور فوزى شكر الأهالى العظيم لجامعة الإسكندرية على وقوفها بجانبهم دائماً وإمدادهم بالكثير من الخدمات مثل تسقيف وصيانة المدارس وتزويدها بالأدوات والمقاعد ومد 7 خطوط مياه للقرى وترميم المساجد وتوزيع المواد الغذائية والمطهرات وإقامة العديد من الندوات التوعوية لأهالى القرى.