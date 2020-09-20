البنك العربى الافريقى الدولى وسوديك يوقعان على تسهيل ائتماني متوسط الأجل بقيمة 2.57 مليار جنيه لتمويل “Villette”

وقع البنك العربي الافريقى الدولي حزمة تمويلية متوسطة الأجل بقيمة 2.57 مليار جنيه مصري تمثل زيادة بحوالي 1.1 مليار جنيه مصري عن التمويل السابق منحه بمبلغ 1.4 مليار جنيه مصري لصالح شركة سوريل للإستثمار العقاري، إحدى الشركات التابعة والمملوكة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، وذلك لتمويل مشروع "Villette" بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

وقام البنك العربي الافريقى الدولي بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية وبنك الحساب ووكيل التسهيل ووكيل الضمان في تلك العملية، ومن الجدير بالذكر أن ذلك التمويل سيستخدم لتكملة مشروع "Villette" وستمتد فترة سداده إلى سبع سنوات.

يُعتبر التسهيل الائتماني الجديد مع البنك العربى الافريقى الدولى بمثابة شهادة عملية على مصداقية سوديك كواحدة من أكبر المطورين العقاريين في مصر، مع إبراز قوة مركزها المالي، وتأكيد الثقة التي تضعها البنوك المصرية الرائدة في قدرة سوديك على الوفاء بالتزاماتها.

وفى ذلك الشأن أكد شريف علوى، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس ادارة البنك العربي الافريقى موضحاً: "إن ريادة البنك العربي الافريقى الدولي في مجال تمويل المطورين العقاريين تستند إلى خبرته الطويلة في تقديم حلول متكاملة لتوفير السيولة اللازمة للإسراع في تنفيذ المشاريع وزيادة الاستثمار وإمكانات قوية في إتاحة التسهيلات التمويلية التى تتماشى مع إحتياجات المستثمرين و المطورين العقاريين، وتعتبر شركة "SODIC" من الشركات الرائدة في هذا القطاع ونتطلع دائماً لتعزيز التعاون معاً."

وتعليقاً على توقيع الشركة للتسهيل الائتماني الأخير، يقول ماجد شريف -الرئيس التنفيذى لشركة سوديك: "إنّ علاقتنا الاستراتيجية طويلة الأجل مع البنك العربى الأفريقى الدولى كانت من العوامل الرئيسية لإنجاز إجراءات هذا التسهيل الائتماني. وسيساعد هذا التسهيل سوديك في الإسراع بمعدلات تطوير المشروع، واستكمال مسيرة النجاح التي حققتها منتجاتنا الحالية في هذا المشروع الكبير الذى يطابق أعلى المعايير العالمية."

وقد قام ممثلو الطرفين بحضور التوقيع يوم الأحد الموافق 20 سبتمبر بحضور شريف علوى العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس ادارة البنك العربي الافريقى الدولي وماجد شريف الرئيس التنفيذي لشركة "SODIC"، وبحضور المستشار القانوني للمقرض مكتب معتوق بسيونى وحناوى والمستشار القانوني للمقترض مكتب .White & Case