كما سيصوت الإيطاليون أيضًا محليًا لاختيار ألف رئيس بلدية وسبعة حكام إقليميين، وستجرى الانتخابات خلال اليوم وغدًا الإثنين التي تعد الأولى منذ تفشي جائحة كورونا (كوفيد -19) في البلاد.

وكان من المقرر عقد الانتخابات في الأساس خلال شهر مايو الماضي، غير أنه تم تأجيلها نظرًا لجائحة (كوفيد-19) التي أسفرت عن وفاة أكثر من 35 ألف شخص فى إيطاليا، وأوضحت استطلاعات الرأي الأخيرة أن العديد من الإيطاليين صوتوا لصالح تقليل حجم البرلمان.

وتعد إيطاليا أول دولة أوروبية تعلن فرض حالة إغلاق لمكافحة (كوفيد-19) حيث كانت بؤرة مبكرة لانتشار الفيروس، ومع ذلك تجنبت الدولة ارتفاع عدد الحالات لفترة أطول من عدة دول أخرى، حيث كانت تسجل إيطاليا يوميًا ارتفاعات أقل من الـ الألفي حالة مقارنة بأكثر من 10 آلاف حالة يوميًا في فرنسا وإسبانيا.