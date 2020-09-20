ارتفاع سهم "النساجون الشرقيون" بنسبة 0.92% في أول جلسة تداول بعد وفاة مؤسسها

كتب هانى الحوتى

ارتفع سهم شركة النساجون الشرقيون للسجاد، بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 5.460 جنيه، في أول جلسة تداول اليوم الأحد، عقب الإعلان عن وفاة مؤسسها رجل الأعمال فريد خميس أمس السبت، وبلغ حجم التداول 2.3 مليون سهم بقيمة 12.4 مليون جنيه عبر تنفيذ 714 صفقة.

أعلنت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، عن تأجيل الجمعية العامة غير العادية المزمع انعقادها اليوم الأحد، في تمام الساعة الثالثة عصراً، نظراً لوفاة محمد فريد خميس مؤسس الشركة، على أن يتم دعوة جديدة بموعد جديد لمناقشة البنود التي تتضمنها الدعوة، بحسب بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد.

وكانت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، قد أرسلت إفصاح آخر، صباح اليوم الأحد، للبورصة المصرية، أعلنت عن وفاة محمد فريد خميس مؤسس وعضو مجلس غدارة الشركة أمس السبت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الشركة، إن محمد فريد خميس رائد من رواد الصناعة في مصر، ومؤسس شركة المنساجون الشرقيون للسجاد، ترك إرثاً كبيراً من الإنجازات والعمل العام في سبيل رفعة مصر وعلو شأنها، مضيفة أن شركة النساجون الشرقيون وجميع العاملين بها تعاهدوا على مواصلة النجاحات في الفترة القادمة سيراً على نفس النهج، وحفاظاً على ما وصلت الشركة لما هي عليه اليوم منذ تاريخ تأسيسها، وأن الشركة تتبع أعلى معايير النظام والعمل المؤسسي، وهي القاوعد التي ارسى قواعدها المؤسس محمد فريد خميس.