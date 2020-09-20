إطلاق موسم سباق الهجن الجديد بشرم الشيخ بالتزامن مع ذكرى انتصارات أكتوبر

كتب - محمد حسين

واصل الاتحاد المصرى لرياضات الهجن بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة جهوده لسرعة اعتماد وإنشاء ميادين سباقات هجن جديدة فى أشهر مناطق ممارسة نشاط السباقات فى مدينتى الإسماعيلية وبلبيس.

وقال عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصرى للهجن فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه عقد لقاء مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تم خلاله إطلاع الوزير على تجهيزات الاتحاد لنشاطات السباقات المقبلة وما يتم من إجراءات.

وأشار حمدان إلى أنه فى هذا السياق تم نقل أهم مطلب لأهل الهجن فى محافظات الشرقية والإسماعيلية، وهو اعتماد مقرات السباقات فى الإسماعيلية وبلبيس وإنشاء مضمار سباق بها، ووعد الوزير بمخاطبة محافظ الإسماعيلية ورئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان للتنسيق وسرعة إنشاء ميادين وفق المقترح.

كما تم التنسيق مع وزير الشباب والرياضة لإطلاق الفعاليات الرسمية لموسم سباق الهجن الجديد من مضمار شرم الشيخ لسباقات الهجن فى أكتوبر القادم بالتزامن مع احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر.

وكانت شهدت محافظة جنوب سيناء فعاليات أول مهرجان تنشيطى لسباقات الهجن فى ظل إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا نظمه الاتحاد المصرى للهجن بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء مطلع الشهر الجارى، ونظم المهرجان على ارض ميدان شرم الشيخ لسباقات الهجن احد اشهر ميادين سباقات الهجن على مستوى الوطن العربى والذى تضافرت جهود الدولة لإنشائه وفقا لمقاييس الرياضة عالمى .

وأوضح رئيس الاتحاد المصرى لرياضات الهجن، أن المهرجان سباق تجريبى لقياس الجاهزية وسير مدى الالتزام بممارسة النشاط فى ظل اجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وشارك فى المهرجان اكثر من 400 هجين لملاك ابل من محافظات مصر، و تسابقت الهجن فى 29 شوطا بينها 3 اشواط احدها تراثى والآخر للتنافس على سيف الزعامة والثالث بأسم ابناء المحافظات و26 شوطا متتالية كل شوط مصنف حسب نوع وفئة كل جمل مشارك، وسارع ابناء القبائل لتوفير جوائز تشجيعية للهجانة الفائزين بالمراكز الأولى تقديرا لحضورهم ومشاركتهم فى الفعاليات التجريبية، وحصدت محافظات السويس والاسماعيلية اكثر مراكز الفوز الأولى ، وخلاله التزم الاتحاد المصرى للهجن خلال تنظيم الفعالية بكل قوانين السباقات الرياضة فنيا ومنها تخصيص اشواط تراثية باستخدام الراكب البشرى واشواط بالراكب الألى الذى يتم توجيهه عن بعد، وطبق جميع المشاركين اجراءات تم التوجيه بتطبيقها للحفاظ على سلامة المشاركين من فيروس كورونا واهمها التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة ومنع الحفلات فى المخيمات وتوجد فى الميدان للقائمين على الهجن من المدربين وعلى ابعاد ومسافات آمنة .