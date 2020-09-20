أخبار البورصة اليوم الأحد 20-9-2020

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 20-9-2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وربح رأس المال السوقي 802 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 617.890 مليار جنيه.

إيقاف تداول 35 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم 35 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، الحديد والصلب المصرية، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، المجموعة المصرية العقارية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، أسمنت بورتلاند طرة المصرية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، راية القابضة للاستثمارات المالية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، الألومنيوم العربية، سماد مصر (ايجيفرت)، العالمية للاستثمار والتنمية، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، ليسيكو مصر، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، الكابلات الكهربائية المصرية، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، مصر للفنادق، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، العبور للاستثمار العقاري، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، المهندس للتأمين، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، بي انفستمنتس القابضة، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، شركة النصر للأعمال المدنية.

البورصة تربح 802 مليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وربح رأس المال السوقي 802 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 617.890 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 412.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 39.3 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.49% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.09%، والعرب على 5.42% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 17.14% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.85%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 13.1 مليون جنيه، 8.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 3.4 مليون جنيه، 7.7 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 7.7 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 10969 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 2059 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 12730 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 4207 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 1972 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 2864 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 923 نقطة.

وصعدت أسهم 118 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 42 شركة، ولم تتغير مستويات 24 شركة.

النساجون الشرقيون

أعلنت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، عن تأجيل الجمعية العامة غير العادية المزمع انعقادها اليوم الأحد، في تمام الساعة الثالثة عصراً، نظراً لوفاة محمد فريد خميس مؤسس الشركة، على أن يتم دعوة جديدة بموعد جديد لمناقشة البنود التي تتضمنها الدعوة، بحسب بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد.

وكانت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، قد أرسلت إفصاح آخر، صباح اليوم الأحد، للبورصة المصرية، أعلنت عن وفاة محمد فريد خميس مؤسس وعضو مجلس غدارة الشركة أمس السبت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الشركة، إن محمد فريد خميس رائد من رواد الصناعة في مصر، ومؤسس شركة المنساجون الشرقيون للسجاد، ترك إرثاً كبيراً من الإنجازات والعمل العام في سبيل رفعة مصر وعلو شأنها، مضيفة أن شركة النساجون الشرقيون وجميع العاملين بها تعاهدوا على مواصلة النجاحات في الفترة القادمة سيراً على نفس النهج، وحفاظاً على ما وصلت الشركة لما هي عليه اليوم منذ تاريخ تأسيسها، وأن الشركة تتبع أعلى معايير النظام والعمل المؤسسي، وهي القاوعد التي ارسى قواعدها المؤسس محمد فريد خميس.

المصرية للاتصالات

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن تقدمها بعرض مالي وفني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على حزمة جديدة في الحيز الترددي 2600 ميجا هرتز بتقنية TDD بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات، وفي انتظار عملية البت والاعتماد من قبل جهاز تنظيم الاتصالات، ويأتي ذلك في إطار سعي الشركة الدائم لتحسين جودة الخدمات المقدمة وزيادة الاعتماد على الشبكة الخاصة بالمصرية للاتصالات من خلال ضخ استثمارات جديدة في الحيزات الترددية المخصصة بما يساهم في تقديم أعلى مستوى من جودة الخدمات للعملاء.

وأكدت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الأحد، أنه تسعى بشكل مستمر لتطبيق الحلول التقنية المتطورة لتحديث شبكاتها وبنيتها التحتية للارتقاء بمستوى الخدمة والوصول إلى أعلى مستوى لرضا عملائها وتلبية طموحاتهم وتطلعاتهم من خدمات الاتصالات، وبما يتماشى مع استراتيجية الشركة وتطورها من مقدم خدمات الاتصالات المتكامل إلى أفضل مقدم لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر.

ايديتا

قالت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إنها وقعت عقد قرض متوسط الأجل مع البنك العربي، والذي بموجبه تحصل الشركة على قرض بقيمة إجمالية 105 مليون جنيه مدته 7 سنوات، وذلك بغرض تمويل شراء وتركيب خط إنتاج جديد، منوهة إلى أن القرض يندرج ضمن مبادرة البنك المركزي المصري لدعم الصناعات والاستفادة من سعر الفائدة المخفضة والتي تبلغ 8%.

أوراسكوم كونستراكشون

أعلنت شركة أوراكسوم كونستراكشون بي ال سي، عن قرار الجمعية العامة غير العادية، بإجماع 93.8 مليون سهم من إجمالي الأسهم الحاضرة، والممثلة في الاجتماع وبنسبة قدرها 100% تقريباً، الموافقة على تعيين ندى شوشة عضو مجلس إدارة (غير تنفيذية-مستقلة) بدلاً من خالد بشارة بصفته عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي مستقل)، وذلك تنفيذاً لمواد النظام الأساسي للشركة.

فيما أعلنت شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، عن شراء عدد 887.8 ألف سهم، من أسهم شركة أسيوط للتنمية الزراعية والمملوكة لشركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر 7.36 جنيه للسهم، لترتفع مساهمتها بالشركة من 30.85% إلى 53.04% بعد تنفيذ عملية نقل الملكية.

قناة السويس

أعلنت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، عن قرار مجلس إدارة الشركة حسماً للمنازعات المثارة بين الشركة وشركة مصر للتأمين، مخاطبتها والشركة القابضة للتأمين ووزير قطاع الأعمال العام، للتأكيد على ما جاء بخاطب سابق إرساله للشركة في 10 ديسمبر لعام 2018، بمطالبة شركة مصر للتأمين بفسخ الاتفاق الباطل الذي وقعته مع سيد تونسي في 19 ديسمبر لعام 2017 على أن تقوم مصر للتأمين برد ما تحصلت عليه دون وجه حق من أموال جامعة 6 أكتوبر وأموال شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا وعوائدها نتيجة هذا الاتفاق.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، الدولية للمحاصيل الزراعية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العربية للمحابس، المجموعة المصرية العقارية، 209.8 ألف سهم،9062 سهم، 195 ألف سهم، 25 ألف سهم، 286.7 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بالشركة الدولية للمحاصيل الزراعية 10 آلاف سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مطاحن مصر الوسطى، العامة للصوامع والتخزين، 2000 سهم، 2720 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات أبوقير للأسمدة والصناعات اليماوية، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، بنك كريدي أجريكول مصر، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 550 ألف سهم، 44.2 ألف سهم، 541 سهم، 50 ألف سهم، 20 ألف سهم، على التوالي.

مصر للفنادق

تم تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة مصر للفناقد المصدرة لعدد 2.6 مليون سهم بقيمة إجمالية 25.2 مليون جنيه.