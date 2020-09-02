اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 09:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

7 مراكز بالقليوبية تسجل "صفر" كورونا و7 إصابات جديدة بـ 4 مدن

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 09:35 م
7 مراكز بالقليوبية تسجل "صفر" كورونا و7 إصابات جديدة بـ 4 مدن لقاح علاج فيروس كورونا
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بمدن ومراكز كفر شكر وقها وغرب وشرق شبرا الخيمة، بينما سجلت 7 مدن ومراكز أخرى "صفر" إصابات ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الاربعاء عند9261 حالة إصابة.

فيما استقرت خريطة الإصابات بالمحافظة منذ بدء الجائحة، وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 725 حالة إصابة، والعبور 174 حالة، والقناطر الخيرية 627 حالة، وبنها 2419 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1192 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1184 حالة، وشبين القناطر 731 حالة، وطوخ 1027 حالة، وقليوب 679 حالة، ومدينة قها 48 حالة، وكفر شكر 455 حالة إصابة.

 


كورونا و فيروس كورونا

الحجر الصحي

تسجيل حالات كورونا

مدن ومراكز القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صحة القليوبية ردا على مريض بمستعمرة الجذام: لا ينصح بتركيب مفصل بالركبة

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 10:10 ص

"صحة القليوبية" ترفع درجة الاستعداد لانتخابات الشيوخ وتوقف الإجازات

الإثنين، 10 أغسطس 2020 03:06 ص

وكيل صحة القليوبية ومدير الرعاية الأساسية يتفقدا الوحدات الصحية في عيد الأضحى "صور"

السبت، 01 أغسطس 2020 11:48 ص

صحة القليوبية تستعد لعودة الخدمة العادية.. و 6 حالات كورونا برعاية "قها"

الجمعة، 31 يوليه 2020 01:36 م

"صحة القليوبية" تشكل هيكلا إداريا جديدا لمستشفى قها المركزى

الخميس، 30 يوليه 2020 03:11 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة