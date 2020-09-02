اليوم السابع
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2 مليون عامل أجنبي يعانون من ممارسات قطر ضد العمالة

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 11:12 ص
2 مليون عامل أجنبي يعانون من ممارسات قطر ضد العمالة تميم
كتب أحمد عرفة

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قال جمال داوود، عضو مجلس النواب البحرينى السابق، إن انتهاكات قطر ضد العمالة الأجنبية على أراضيها معروفة منذ أكثر من عامين، موضحا أن قطر تستغل بشكل منهجى مليوني عامل أجنبى يعملون في البلاد وتمارس كافة الانتهاكات وأساليب القمع ضدهم.

وأضاف عضو مجلس النواب البحرينى السابق، في تصريحات لبرنامج الآن، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الدوحة تمارس انتهاكات سافرة يعاقب عليها القانون، موضحا أن المجتمع الدولى صمت خلال الفترة الماضية عن تلك الانتهاكات، رغم استغاثات العمال الأجانب في قطر.

وأوضح عضو مجلس النواب البحرينى السابق، أن التقارير الدولية التي تصدر الآن عن الانتهاكات ضد العمالة الأجنبية في الدوحة متأخرة، ولكن في نفس الوقت هي تفضح النظام القطرى وتكشف ديكتاتوريته، مشيرا إلى أن مثل هذه الانتقادات ستمثل صفعة كبرى لتنظيم الحمدين.

كان قد تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.78% خاسراً 77.35 نقطة ليغلق عند مستوى 9845.17 نقطة، وبلغ حجم التداول 407.3 مليون سهم بقيمة 2.3 مليار ريال عبر تنفيذ 12.8 ألف صفقة، وتراجع 27 سهماً، وارتفع 19 سهماً، واستقرت 4 أسهم، وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر على رأسها الاتصالات بنسبة 1.35%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.18%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.14%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.54%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.13%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.10%.


قطر

تميم بن حمد

الدوحة

العمالة الأجنبية فى قطر

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