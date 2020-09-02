وزير السياحة البولندى يؤكد أهمية مصر كمقصد آمن لسائحى بولندا.. صور

كتبت آمال رسلان

التقى اليوم الأربعاء، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، Andrzej Gut-Mostowy وزير الدولة للسياحة ببولندا لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال السياحة، يأتى هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الرسمية والمهنية التى يعقدها وزير السياحة والآثار خلال زيارته القصيرة الحالية إلى العاصمة البولندية وارسو، وقد حضر اللقاء السفير بدر عبد العاطى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير حسام القاويش سفير مصر فى بولندا.

وخلال اللقاء تم مناقشة سبل الترويج السياحي لمصر داخل السوق البولندى، وإبراز تنوع وغنى المنتجات والأنماط السياحية المصرية المختلفة وتعريف الشعب البولندى بها.

وحرص الدكتور خالد العناني على إبراز الجهود التى قامت بها مصر لدعم القطاع السياحي خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخاذتها مصر مع استئناف حركة السياحة الوافدة إلي مصر اعتبارا من يوليو الماضي.

كما تحدث عن التسهيلات التى قدمتها مصر لتشجيع كبري منظمي الرحلات السياحية العالمية لتنظيم الرحلات الى المحافظات السياحية الساحلية؛ والتي من أهمها إلغاء رسوم التأشيرات السياحية للأجانب الوافدين الى المحافظات السياحية وذلك حتى 31 أكتوبر 2020، بالإضافة الى مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 29 أكتوبر 2020، ومنح شركات الطيران تخفيضات بنسبة 50% على رسوم الهبوط والايواء وتخفيض بنسبة 20% على رسوم الخدمات الأرضية المقدمة للطيران المباشر الي مطارات المحافظات السياحية حتى 31 اكتوبر 2020.

وأكد لهم أن قرار إجراء تحليلPCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبي) شريطة القدوم الي مصر هو إجراء احترازي الهدف منه الحفاظ علي جميع السائحين والعاملين بقطاع السياحة.

ومن جانبه، أشاد وزير السياحة البولندي بتجربة مصر الناجحة فى استئناف حركة السياحة الوافدة إليها من جديد اعتبارا من 1 يوليو الماضي، مقدما الشكر لوزير السياحة والآثار تقديرا للجهود التي بذلتها مصر لإجلاء العالقين البولنديين الذين كانوا متواجدين في مصر وقت غلق حركة الطيران في مارس الماضي والذين عادوا لبلادهم بسلام، مشيرا إلى أن مصر قامت بإدارة هذه الأزمة باحترافية ومرونة عالية.

وأكد على أن مصر تعتبر مقصداً سياحياً آمناً بالنسبة لدولة بولندا حيث يحرص البولنديين على زيارتها خاصة في وقت الخريف والشتاء، لافتا إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من التدفق السياحي من بولندا إلى مصر.

وأشار إلى أنه قام بزيارة مصر ثلاث مرات استمتع خلالها بالمقومات السياحية المتنوعة التى يتميز بها المقصد السياحي المصرى وخاصة الشواطي المصرية الخلابة.

وفى نهاية اللقاء، وجه الدكتور خالد العناني الدعوة لوزير السياحة البولندي لتكرار زيارته الى مصر والاستمتاع بأماكنها السياحية والأثرية المختلفة.