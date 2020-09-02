اليوم السابع
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وزير الخارجية السعودية يؤكد ثبات مواقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 01:52 م
وزير الخارجية السعودية يؤكد ثبات مواقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية فيصل بن فرحان
ذكى مكاوى

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أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان على أن مواقف دولته تجاه القضية الفلسطينية ثابتة، من خلال حسابه الرسمي على موقع تويتر، حين كتب تغريدة قال فيها : " مواقف المملكة الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن تتغير بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول، كما أن المملكة تقدر جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم وفق مبادرة السلام العربية".

 

فيصل بن فرحان
فيصل بن فرحان

 

وكانت انطلقت الرحلة الجوية الإسرائيلية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أول أمس، فى إطار تطبيق اتفاق السلام الموقع بين البلدين.

وترأس جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكى، وفدا أمريكيا إسرائيليا متوجها إلى الإمارات، وقال كوشنر قبل صعود الطائرة أن هذه الزيارة فرصة تاريخية لاستكمال عملية السلام، مشيرا إلى أن الشرق الأوسط يحتاج لقرارات شجاعة لإقرار السلام، وفق مؤتمر صحفى بثته قناة سكاى نيوز.

وأضاف كوشنر، فى كلمة مقتضبة، هذه المرحلة تحمل الكثير من الأمل لتحقيق السلام فى المنطقة، مشددا على أن هذه الزيارة فرصة تاريخية لاستكمال عملية السلام، معربا عن أمله أن تكون بداية مسيرة جديدة فى الشرق الأوسط، وألا يكون رهينة للماضى.

واختتم مستشار ترامب كلمته قائلا: "الشرق الأوسط يحتاج لقرارات شجاعة لإقرار السلام".

 


فيصل بن فرحان

وزير خارجية السعودية

السعودية

اسرائيل

الامارات

التطبيع

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