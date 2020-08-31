اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أغسطس 2020 12:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

شاهد.. لحظة انطلاق الرحلة الجوية الإسرائيلية الأولى إلى دولة الإمارات

الإثنين، 31 أغسطس 2020 11:08 ص
شاهد.. لحظة انطلاق الرحلة الجوية الإسرائيلية الأولى إلى دولة الإمارات انطلاق الرحلة الإسرائيلية الأولى إلى الإمارات
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بثت شبكة سكاي نيوز الإخبارية اللقطات الأولى لانطلاق الرحلة الجوية الإسرائيلية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ، فى إطار تطبيق اتفاق السلام الموقع بين البلدين.

وترأس جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكى، وفدا أمريكيا إسرائيليا متوجها إلى الإمارات، وقال كوشنر قبل صعود الطائرة أن هذه الزيارة فرصة تاريخية لاستكمال عملية السلام، مشيرا إلى أن الشرق الأوسط يحتاج لقرارات شجاعة لإقرار السلام، وفق مؤتمر صحفى بثته قناة سكاى نيوز.

 

وأضاف كوشنر، فى كلمة مقتضبة، هذه المرحلة تحمل الكثير من الأمل لتحقيق السلام فى المنطقة، مشددا على أن هذه الزيارة فرصة تاريخية لاستكمال عملية السلام، معربا عن أمله أن تكون بداية مسيرة جديدة فى الشرق الأوسط، وألا يكون رهينة للماضى.

 

واختتم مستشار ترامب كلمته قائلا: "الشرق الأوسط يحتاج لقرارات شجاعة لإقرار السلام".


أمريكا

الامارات

التطبيع

إسرائيل

السلام بين الامارات وإسرائيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة