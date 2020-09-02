وزير الخارجية الأمريكى يدعو إلى نزع سلاح حزب الله فى لبنان

كتب أحمد عرفة

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بلاده تنسق مع فرنسا بشأن الوضع في لبنان، متابعا: ينبغي إجراء إصلاحات في لبنان كما يطالب الشعب، وأكد أنه يجب نزع سلاح حزب الله في لبنان، وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى منذ قليل: "عملنا منذ وقت طويل على رفع حظر التسليح عن قبرص"، متابعا: ندعو لخفض التصعيد في شرقي المتوسط، كما أنه يجب حل الخلافات في شرقي المتوسط بالطرق الدبلوماسية.

وتابع مايك بومبيو: لقد أنفقنا أكثر من أي دولة على لقاحات فيروس كورونا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال فى وقت سابق إن اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي دليل على إمكانية تحقيق السلام، متابعا: "نرحب باتفاق السلام في السودان".