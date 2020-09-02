اليوم السابع
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وزير الآثار يبحث التعاون مع الأكاديمية البولندية العلمية فى المجال الأثرى

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 05:32 م
وزير الآثار يبحث التعاون مع الأكاديمية البولندية العلمية فى المجال الأثرى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار
كتبت آمال رسلان

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التقى الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، صباح اليوم، نائب رئيس الأكاديمية العلمية البولندية، لمناقشة تعزيز سبل التعاون فى المجال العلمى والأثرى. حضر اللقاء السفير بدر عبد العاطى مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، والسفير حسام القاويش سفير مصر ببولندا.

وخلال اللقاء تم مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالبحث العلمى وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى هذا الإطار لما تتميز به الأكاديمية العلمية البولندية من خبرة فى هذا المجال، كما تم مناقشة تبادل الخبرات وتدريب العاملين والتعاون فى المشاريع البحثية.

وفى نهاية اللقاء تبادلا الهدايا التذكارية والكتب العلمية. 

وعقب انتهاء زيارته الرسمية أمس الثلاثاء للعاصمة التشيكية براج لافتتاح معرض" ملوك الشمس"، توجه الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار إلى العاصمة البولندية وارسو فى زيارة قصيرة لتحفيز السياحة البينية بين البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون فى مجال القطاع السياحي.

جاءت الزيارة فى إطار خطة الوزارة للترويج السياحى لمصر داخل الأسواق السياحية المختلفة وبحث سبل دفع الحركة السياحية الوافدة إليها من هذه الأسواق.

 
 
 
 
 
وزير الآثار يبحث التعاون مع الأكاديمية البولندية العلمية فى المجال الأثرى (1)
 

وزير الآثار يبحث التعاون مع الأكاديمية البولندية العلمية فى المجال الأثرى (2)
 

وزير الآثار يبحث التعاون مع الأكاديمية البولندية العلمية فى المجال الأثرى (3)
 

وزير الآثار يبحث التعاون مع الأكاديمية البولندية العلمية فى المجال الأثرى (4)
 
 

خالد العنانى

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بولندا

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وزير السياحة والآثار

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