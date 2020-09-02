وزيرة التخطيط تلتقى سفير العراق لتعزيز أوجه التعاون بين البلدين

كتب أحمد حمادة

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد نايف الدليمى سفير جمهورية العراق ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية بمقر ديوان عام الوزارة، لمناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

وفى مستهل اللقاء أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين مصر والعراق الشقيق، وما تشهده هذه العلاقات من زخم وتطور ملحوظ في الفترة الاخيرة خصوصًا في ضوء مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق فى عمان وذلك فى 25/8/2020، لافتة إلى ما تناولته القمة من بحث سبل تعزيز التعاون الثلاثى المشترك فى مختلف المجالات بين الدول الثلاث خاصة تلك التى تتعلق بالطاقة والربط الكهربائى والبنية الأساسية والغذاء، وتعزيز مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى، وذلك بهدف تأسيس مرحلة قادمة من التكامل الاستراتيجى بين الدول الثلاث، قائمة على الأهداف التنموية المشتركة.

ولفتت هالة السعيد إلى الإجراءات التنفيذية التى بدأت كل من مصر والأردن والعراق فى اتخاذها لزيادة معدلات التجارة والاستثمار خلال الفترة المقبلة، بعد نحو شهرين من القمة الرئاسية الثلاثية التى عقدت بالقاهرة مارس 2019، واتفاق وزراء التجارة والصناعة فى الدول الثلاث على وضع خطط وآليات جديدة لتنشيط التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى المشترك بما يحقق التكامل وفق جدول زمنى محدد وبمشاركة من القطاع الخاص المصرى والعراقى والأردنى.

وسلطت د.هالة السعيد الضوء على مشروع مذكرة التفاهم بين البلدين فى مجالات رسم السياسات والتعاون الدولى والإقليمى والتي من المنتظر توقيعها خلال أعمال اللجنة المصرية العراقية المشتركة القادمة، وتتضمن التعاون في مجال تبادل الزيارات والخبرات والمعلومات والبحوث والدراسات التخطيطية والإحصائية والاستفادة من تجارب البلدين في مجالات التخطيط الاقتصادي والإقليمي وتقديم المقترحات والتوصيات بما يساهم في تطوير العمل بأجهزة التخطيط بالبلدين وتبادل الزيارات الميدانية بينهم لنقل وتبادل الخبرات.

وأوضحت أن مشروع مذكرة التفاهم يتضمن تبادل الخبرات التخطيطية على المستوى الاستراتيجى والمركزى والقطاعى والإقليمى، التدريب الإحصائي فيما يتعلق بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة، تبادل الخبرات في مجال خطط وموازنة البرامج والأداء ومنظومة متابعة الأداء الحكومي ورفع كفاءة الاستثمار العام، التعاون في مجال بناء القدرات وتوفير برامج التدريب المختلفة في مجال التخطيط والتخطيط الاستراتيجي، علاوة على الحسابات القومية وبرامج الدرجات العلمية المختلفة، التعاون في مجال توفير الخبرات التخطيطية المختلفة لتطوير أجهزة التخطيط المختلفة للجانبين العراقي والمصري، إلى جانب التعاون فى مجال التعدادات السكانية وتعدادات المنشآت الإقتصادية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الناجحة، تبادل الخبرات بشأن آليات المتابعة الوطنية لبرامج عمل الحكومة.

وأضافت هالة السعيد أن مشروع مذكرة التفاهم يتضمن أيضا تشكيل لجنة برئاسة كل من وزير التخطيط بجمهورية العراق ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى مصر، بهدف دفع عملية التعاون بين البلدين وتبادل الرأى والمشورة وفقا لما ورد ببنود هذة المذكرة.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اللقاء، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تتسم باتساع آفاقها وتعدد مجالاتها وتوافر إمكانيات تطويرها مستقبلًا للتنوع الذي تمتاز به اقتصاديات البلدين مما يسهم في النهوض بهذه العلاقات وبالتبادل التجاري والاستثمار الصناعي والزراعي والطاقة والسياحة والبناء والتشييد وغيرها، وتنظم هذه العلاقات اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف تتمثل بالبروتوكول التنفيذي الثنائي ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو فى إطار النطاق الإسلامى ممثلًا بمنظمة المؤتمر الإسلامى.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، خلال اللقاء أن العراق أصبح الآن ساحة جاذبة للشركات والاستثمارات الخارجية فى مختلف القطاعات، بعد تحقيق النصر النهائى على عصابات داعش الإرهابية واستقراره أمنيًا وانفتاحه سياسيًا على محيطه الإقليمى والدولى، منوهًا على أهمية توافق استراتيجية التعاون بين البلدين الشقيقين ورغبة العراق أن تكون الشركات المصرية حاضرة وبقوة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين فى كل المجالات، مُتمنياً لجمهورية مصر العربية الشقيقة الكبرى، دوام التقدم والرِفعة والازدهار.