وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم يبحثان تنشيط السياحة البيئية بمحميات المحافظة..صور

الفيوم ـ رباب الجالى

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا موسعاً مع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لبحث سبل التعاون لتنشيط حركة السياحة البيئية بمحميات محافظة الفيوم، وذلك فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة تطوير المحميات الطبيعية وإدارتها وفق النظم العالمية لتحقق الحفاظ على الموارد الطبيعية مع تعظيم فرص التنمية الاقتصادية والترفيهية والاجتماعية، بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وعدد من خبراء المحميات بالوزارة.

وأوضحت ياسمين فؤاد، أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة الموضوعات المشتركة بين الوزارة والمحافظة فيما يخص خطة تطوير محميات الفيوم وسبل إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، وكذلك دراسة سبل الترويج للسياحة البيئية بالمحافظة من خلال تفعيل الأنشطة السياحية داخل المحميات الطبيعية، وخاصة فى ظل تنوع طبيعتها وثرواتها مما يمنحها غنى فى أنشطة السياحة البيئية والثقافية والترفيهية بالإضافة إلى دور المحافظة فى إزالة التعديات على المحميات الطبيعية علاوة على التعاون فى تطوير البنية التحتية بمحمية قارون.

وأكدت وزيرة البيئة، أن ملف المحميات الطبيعية وتطويرها يعد من أهم الملفات التى يتم العمل عليها خلال الفترة الحالية بالعديد من المحميات ومنها محميات الفيوم لحماية الموارد الطبيعية بها مع تعظيم فرص الاستفادة الاجتماعية و الاقتصادية و خاصة وهى تتمتع بمناطق جذب سياحي متنوعة تحتاج إلى تسليط الضوء عليها ووضعها على خريطة السياحة البيئية بمصر والعالم ومنها منطقة الشلالات والتى تعتبر من أهم مناطق الأنشطة السياحية والترفيهية بالمحمية بالإضافة إلى منطقة وادى الحيتان كأحد مواقع التراث الطبيعى العالمى، وكذلك تنوعها البيولوجى الغنى علاوة على قربها من محافظة القاهرة مما يجعلها مكان جاذب للسياحة البيئية بكافة أنواعها وأنشطتها .

وأضافت فؤاد، أن الوزارة قامت بوضع خطط طموحة لإدارة محميات الفيوم بما يحقق لها نقلة نوعية فى موقعها على خريطة السياحة البيئية مع الحفاظ على طبيعتها و تنوعها البيولوجى بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المحلى، كما تناول اللقاء بحث سبل القضاء على مشكلات التلوث ببحيرة قارون والحفاظ على ثرواتها وطرق الاستفادة منها.

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إلى أن المحافظة ترحب بالتعاون المستمر مع الوزارة لتطوير حركة السياحة البيئية بها لدعم المحافظة ووضعها فى مكانة متقدمة على خريطة السياحة البيئية، لافتاً الى ثقته الكاملة فى جهود وزارة البيئة لتحقيق أهدافها بالمحافظة بسرعة ودقة .

كما ناقش الاجتماع سبل الإصحاح البيئى للمنطقة الصناعية بالمحافظة وذلك بتوفير موارد مالية للمحافظة من خلال تطبيق رسوم منظومة المخلفات الصلبة البلدية الجديدة مما يساهم من الحد من مصادر التلوث بالتعاون مع الوزارة و الجهات المعنية والقطاع الخاص.

وعرض محافظ الفيوم تنفيذ جولة افتراضية لمتحف تغيير المناخ بوادي الحيتان لتنشيط السياحة، وكذا موقف مزارع الاستزراع السمكي على ساحل بحيرة الريان، والتنسيق بشأن تنشيط السياحة البيئية، والعمل على الانتهاء من المقر الاداري لمحمية قارون، وتمهيد الطرق المؤدية الى محميات وادي الريان وقارون تيسيراً على الزائرين، حيث وجه المحافظ بتمهيد الطرق يوم الخميس القادم.

كما بحث المحافظ مع وزيرة البيئة التنسيق لإزالة كافة التعديات بنطاق المحميات، خلال شهر سبتمبر الجاري، والإجراءات اللازمة لتراخيص "المخيمات"، لافتاً أن محميتي الريان ووادي الحيتان استقبلتا 276 الف زائر خلال عام 2019، مشيراً الى التنسيق مع الجهات الجهات المعنية لإعداد خريطة سياحية للمحافظة.

واتفق الحضور على القيام بزيارة للمحميات بالمحافظة بحضور الخبراء والإعلاميين للترويج للسياحة البيئية لمنطقة وادى الحيتان ومحميتي وادى الريان وقارون، والعمل على إظهار خصوصية المنطقة والفرص الاستثمارية للاستفادة منها مع تشكيل مجموعة عمل يتم من خلالها تحديد أماكن التعديات بالمحميات ليتم إزالتها فورا لحماية الموارد الطبيعية.