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واشنطن تؤكد على ضرورة تنفيذ إصلاحات طالب بها اللبنانيون

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 09:08 م
واشنطن تؤكد على ضرورة تنفيذ إصلاحات طالب بها اللبنانيون بومبيو
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه يجب تنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها اللبنانيون، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وقبلها قالت وزارة الخارجية الأمريكية لقناة العربية: لا نريد أن يكون حزب الله جزءا من الحكومة اللبنانية.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بلاده تنسق مع فرنسا بشأن الوضع في لبنان، متابعا: ينبغي إجراء إصلاحات في لبنان كما يطالب الشعب، وأكد أنه يجب نزع سلاح حزب الله في لبنان، وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى منذ قليل: "عملنا منذ وقت طويل على رفع حظر التسليح عن قبرص"، متابعا: ندعو لخفض التصعيد في شرقي المتوسط، كما أنه يجب حل الخلافات في شرقي المتوسط بالطرق الدبلوماسية.

وتابع مايك بومبيو: لقد أنفقنا أكثر من أي دولة على لقاحات فيروس كورونا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال فى وقت سابق إن اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي دليل على إمكانية تحقيق السلام، متابعا: "نرحب باتفاق السلام في السودان".

 

 

 

 


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