هبوط بورصة قطر بنسبة 0.4% بختام تعاملات جلسة الأربعاء..وتراجع 30 سهماً

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.40% خاسراً 39.11 نقطة ليغلق عند مستوى 9811.57 نقطة، وبلغ حجم التداول 377.8 مليون سهم بقيمة 596.2 مليون ريال عبر تنفيذ 12.3 ألف صفقة، وتراجع 30 سهماً، وارتفع 16 سهماً، واستقر سهمان.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر على رأسها العقارات بنسبة 1.35%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.01%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.78%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.74%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.33%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 0.51%.

وفي سياق متصل، أعلنت مجموعة استثمار القابضة، عدم وجود أي معلومات أو قرارات غير مفصح عنها من قبل المجموعة ولا يوجد أية صفقات تبرر ارتفاع حجم التداول على السهم، وذلك رداً على استفسار البورصة بشأن ارتفاع حجم التداول على سهم المجموعة خلال الفترة الماضية.