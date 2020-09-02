نيوزويك ترصد تحسن شعبية ترامب بشكل ثابت قبل شهرين من الانتخابات الأمريكية

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة نيوزويك الأمريكية إن معدلات شعبية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تتحسن بشكل ثابت قبل انتخابات 2020 بعدما ارتفعت الآراء السلبية عن حكمه فى وقت سابق هذا العام. فبعد مؤتمر الحزب الجمهورى الذى أعلن فيه ترامب رسميا قبوله ترشيح الحزب فى انتخابات 2020، شهد الرئيس مكاسب فى موقفه بين الرأى العام، وفقا للاستطلاعات.

ففى أحدث استطلاعات يوجوف لشعبية الرئيس، والذى أجرى بين 1000 شخص فى 30 أغسطس، قال 46% من المشاركين إنهم يوافقون على ترامب مقابل 49% يرفضون. وبين نفس العدد من المشاركين فى اليوم السابق، كانت نسبة تأييده 42% مقابل 52% يرفضون.

بينما أظهر استطلاع آخر لإيمرسون، أجرى يومى 30 و31 اغسطس، أن الموافقة على عمل ترامب كرئيس عند نسبة 49%، لترتفع بذلك أربعة نقاط عن استطلاع مشابه أجرى فى يونيو، مقارنة بنسبة 47% رافضين. وأظهر الاستطلاع الذى أجرى بين 1567 ناخب أظهر التقارب بينه وبين منافسه الديمقراطى جو بايدن فى سياق البيت الأبيض، وأن الأخير يتفوق بفارق نقطتين فقط.

ووفقا لمتتبع الاستطلاعات فايف ثرتى إيت، فإن معدل شعبية ترامب من الاستطلاعات 43.3% موافقة مقابل 53% رفض.

وجاء هذا بعد زيادة فى معدل الآراء السلبية عن الرئيس فى ظل وباء كوفيد 19، حيث بلغت نسبة رفض أدائه 56% مقابل موافقة 40% فى أواخر يونيو. ومنذ هذا الوقت تحسنت الأمور بشكل ثابت، وتعززت شعبيته نقطتين منذ أواخر يوليو، وتراجعت معدلات رفضه بنسبة مماثلة.

وتقول نيوزويك إن المكاسب التى يحققها ترامب تتزامن مع تضييق الفارق بشكل بسيط بينه وبين بايدن. فوفقا لفايق ثرتى إيت، يتقدم بايدن سبع نقاط فى المتوسط مقارنة بتفوقه بثمانية نقاط قبل شهر.