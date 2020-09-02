اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 05:00 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقل 2075 طن قمح من ميناء دمياط لصوامع إمبابة عبر نهر النيل

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 04:07 م
نقل 2075 طن قمح من ميناء دمياط لصوامع إمبابة عبر نهر النيل نقل شحنات القمح عبر نهر النيل من ميناء دمياط
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت وزارة النقل عمليات نقل القمح من ميناء دمياط البحري  إلى صوامع امبابة عبر نهر النيل وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لوزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بتعظيم الاستفادة من منظومة النقل النهرى في تنشيط نقل البضائع نهريا، حيث استقبل ميناء دمياط عدد 8 وحدات نهرية ( بارجات ) قاطرة ومقطورة تابعة لشركة النيل الوطنية للنقل النهرى لنقل حوالى 2075 طن قمح تقريبا من صوامع دمياط إلى صومعة امبابة عبر نهر النيل  فى رحلة هى الثالثة خلال عشرين يوما  لنقل القمح عبر نهر النيل بعد 3سنوات من التوقف.


ووجه وزير النقل رئيس وقيادات هيئة ميناء دمياط بتسهيل وتيسير كافة الاجراءات الخاصة بعملية شحن القمح ونقله عبر نهر النيل بالتعاون مع باقي الجهات المعنية العاملة بالميناء وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لخروج الوحدات النهرية من الميناء.


وأضاف الوزير أن هذه الشحنة تعادل حمولة 52 شاحنة ( سيارة نقل ) مما يسهم في تخفيف العبء على الطرق البرية  والحد من التلوث حيث يعتبر النقل النهري من اهم وسائل النقل النظيفة والرخيصة والآمنة بالاضافة الى  مساهمته في خفض تكلفة البضائع على المستهلك النهائي  بصفة عامة مما يعطي ميناء دمياط ميزة تنافسية كبيرة .


تجدر الاشارة إلى أنه بهذه الشحنه تكون إجمالى ما تم نقله من ميناء دمياط عبر نهر النيل خلال الـ 20 يوماً الأخيره قد بلغ  20 وحدة نهرية ( بارج ) قاطرة ومقطورة بحمولة إجمالية بلغت 5475 طن قمح تقريباً وهو ما يعادل حمولة 137 شاحنة ( سيارة نقل ).



 


ميناء دمياط

القمح

النقل النهرى

صوامع امبابة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة