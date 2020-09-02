نائب محافظ الإسماعيلية: 10 مدارس جديدة تدخل الخدمة هذا العام

الإسماعيلية - السيد فلاح

أعلن المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، أنه تم الانتهاء من إنشاء وتجهيز 10 مدارس جديدة سوف يتم دخولها للخدمة الفعلية مع بداية العام الدراسى الجديد لهذا العام.

وأكد نائب محافظ الإسماعيلية ضرورة الإسراع فى الانتهاء من اتخاذ كل التدابير والتجهيزات اللازمة استعدادًا لاستقبال العام الدراسى الجديد والانتهاء من تنفيذ كل الإجراءات الخاصة بأعمال الصيانة الدورية والصيانة الشاملة لجميع مدارس المحافظة وتوابعها بمختلف المراحل التعليمية بجميع مستوياتها.

وقال نائب محافظ الإسماعيلية، إنه تم تشكيل عدد من لجان المتابعة تضم ممثلى كل الجهات المعنية والتى قامت بالمرور الميدانى على جميع المدارس للتأكد والاطمئنان على تمام جاهزيتها.

جاء ذلك خلال جلسة الاجتماع الموسع الذى عقده نائب محافظ الإسماعيلية بحضور الدكتور خالد خلف قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والمهندس أحمد عبد القادر، مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية والمهندس أحمد المصرى، نقيب مهندسى الإسماعيلية ورئيس مجلس الأمناء والآباء للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى الإدارات التعليمية وقيادات التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية وممثلى كل الجهات المعنية بالمنظومة التعليمية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة ما تم تنفيذه من إجراءات ومتابعة الموقف التنفيذى لتجهيزات استقبال العام الدراسى الجديد وأكد نائب محافظ الإسماعيلية استمرار وتكثيف أعمال المتابعة الميدانية والمرور على جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية على مدار العام الدراسى كاملًا لمتابعة انتظام العملية التعليمية والعمل على تذليل أية معوقات تعترضها.

كما أكد عصام، على مسئولى التربية والتعليم بضرورة الالتزام بقرار المحافظ بعدم تغيير الزى المدرسى وتسليم جميع الكتب المدرسية لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية من بداية أول يوم فى العام الدراسى دونما التقيد بسداد المصروفات الدراسية.

كما أصدر توجيهات إلى رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة الاهتمام بتكثيف أعمال النظافة حول جميع المدارس ورفع وإزالة أية مخلفات أو قمامة من محيط المدارس أولًا بأول للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدارس كما أكد تكثيف التواجد المرورى بمناطق تجمعات المدارس لمنع الاختناقات المرورية وتيسير حركة المرور بمحيط المدارس فى أوقات الذروة وخاصة توقيتات الدخول للمدارس فى الفترة الصباحية وأوقات الخروج والانصراف من المدارس.