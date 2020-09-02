اليوم السابع
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الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 01:08 ص
خالد صلاح
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موريتانيا تسجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالى 7075 حالة

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 01:00 ص
موريتانيا تسجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالى 7075 حالة كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد، وذلك عقب إجراء 334 فحصًا؛ ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7075 إصابة.
وأكد بيان وزارة الصحة الموريتانية، أنه تم تسجيل 53 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 6520 شخصًا، فيما بلغت 159 وفاة.


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