مكتب تنسيق جامعة المنيا يواصل استقبال طلاب المرحلة الثانية.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

يواصل فرع مكتب التنسيق للقبول بالجامعات بجامعة المنيا، استقبال الطلاب الناجحين بالثانوية العامة هذا العام؛ والحاصلين على الحد الأدنى لتسجيل رغباتهم بالمرحلة الثانية، وذلك اعتباراً من صباح الثلاثاء الأول من سبتمبر حتى مساء السبت 5/9/2020 ، وذلك بمقر المعملين اللذين وفرتهما الجامعة تسهيلًا على الطلاب فى إجراء عملية التسجيل، واللذان إحداهما بمبنى "ج" بالمدينة الجامعية بالأخصاص، والآخر بمبنى ملحق كلية دار العلوم بالحرم الجامعي، حيث يبدأن عملهما من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا طوال أيام أعمال مراحل التنسيق.

وأوضح الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة وفرت أكثر من 100 جهاز حاسب آلى بمعاملها؛ للتسهيل على طلاب المرحلة الثانية بالتنسيق الالكترونى للقبول بالجامعات لتسجيل رغباتهم عن طريق الخدمة المجانية المتاحة من خلال الموقع الرسمى للتنسيق على مدار الأيام التى تحددها وزارة التعليم العالى لكل مرحلة، وتقوم الجامعة بطباعة إيصال التقدم للطلاب مجاناً، مؤكدًا على دور الجامعة فى اتباع كافة إجراءات السلامة للحفاظ على سلامة الطلاب فى ظل انتشار فيروس كورونا، وإلزام الطلاب المترددين على المعامل الجامعية باتباع جميع الإجراءات الاحترازية بارتداء الماسك الطبى الذى لن يُسمح الدخول بدونه، واتباع الإجراءات الوقائية المقررة من حيث مراعاة التباعد بين الطلاب والمترددين .

ومن جانبه، أوضح الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن القطاع قام بتوفير اخصائيين متخصصين ومؤهلين لتوجيه الطلاب عند اختيار رغباتهم، وتقديم قوائم كاملة بأسماء جميع الكليات والمعاهد التى تقبلها الشعب المختلفة والمتاحة بالمرحلة الثانية، وتنبيه الطالب عند اختيار كلية خارج نطاقه الجغرافي، وذلك خلال استيفاءه الـ75 رغبة المخصصة له، مشيراً أنه يمكن للطالب تسجيل رغباته على مدار الـ24 ساعة من خلال حاسبه الشخصي، كما يمكنه تعديل رغابته عدة مرات، حيث يعتمد الموقع آخر تعديل تم تسجيله، وسيتم اعلان نتيجة ترشح الطلاب على نفس الموقع الذى قام الطلاب بتسجيل رغباتهم عليه.

الطلاب أثناء تسجيلهم بمكتب تنسيق جامعة المنيا

مكتب تنسيق جامعة المنيا

الطلاب أثناء تسجيل الرغبات

الطلاب أثناء تسجيل الرغبات بالمكتب

الطلاب أثناء تسجيل رغباتهم بالمكتب

الطلاب أثناء التسجيل

مكتب تنسيق جامعة المنيا