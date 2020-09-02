اليوم السابع
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مقتل خفير مخزن كابلات كهربائية برصاص لص فى العياط

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 08:16 ص
مقتل خفير مخزن كابلات كهربائية برصاص لص فى العياط مديرية أمن الجيزة
كتب بهجت أبو ضيف

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تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات مكثفة في واقعة مقتل خفير على يد مجهول حاول سرقة كابلات كهربائية من مخزن بالعياط، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد مقتل خفير يدعى " يسري.م" نتيجة إطلاق النار عليه بالعياط. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وكشف هوية مرتكب الجريمة.

وذكر شهود عيان أن الضحية حاول منع مرتكب الجريمة من سرقة كابلات كهربائية من مخزن بإحدى القرى التابعة للعياط، وتعرض لإطلاق نار فارق إثره الحياة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.


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أمن الجيزة

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