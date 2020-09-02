اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 11:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 8 أشخاص إثر غرق قاربهم في نهر بجنوب أفغانستان

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 10:54 ص
مصرع 8 أشخاص إثر غرق قاربهم في نهر بجنوب أفغانستان غرق قارب - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقي 8 أشخاص مصرعهم عقب غرق قاربهم بنهر في إقليم هيلمند جنوبي أفغانستان.
ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم /الأربعاء/ عن عمر زواك المتحدث باسم حاكم إقليم هيلمند قوله " إن الحادث وقع في منطقة "أذان"، وأسفر عن مصرع ثلاثة أطفال وامرأتين وثلاثة رجال".
من جانبها، فتحت السلطات الأفغانية تحقيقا في الحادث للوقوف على ملابساته.


أفغانستان

غرق قارب

قارب بأفغانستان

إقليم هيلمند

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة