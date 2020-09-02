مصرع 8 أشخاص إثر غرق قاربهم في نهر بجنوب أفغانستان

لقي 8 أشخاص مصرعهم عقب غرق قاربهم بنهر في إقليم هيلمند جنوبي أفغانستان.
ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم /الأربعاء/ عن عمر زواك المتحدث باسم حاكم إقليم هيلمند قوله " إن الحادث وقع في منطقة "أذان"، وأسفر عن مصرع ثلاثة أطفال وامرأتين وثلاثة رجال".
من جانبها، فتحت السلطات الأفغانية تحقيقا في الحادث للوقوف على ملابساته.
مصرع 8 أشخاص إثر غرق قاربهم في نهر بجنوب أفغانستانالأربعاء، 02 سبتمبر 2020 10:54 ص
غرق قارب - أرشيفية
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لقي 8 أشخاص مصرعهم عقب غرق قاربهم بنهر في إقليم هيلمند جنوبي أفغانستان.
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