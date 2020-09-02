مصرع مسن سقط من أعلى نخلة أثناء جنى البلح فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

لقى مسن فى الـ82 من العمر مصرعه إثر سقوطه من أعلى نخلة بدائرة مركز جهينة غربى محافظة سوهاج، وذلك عقب تسلقه لها بقصد جنى البلح، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جهينة المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من اللواء جلال أبو سحلى نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بسقوط مسن من أعلى نخلة ووفاته بدائرة مركز جهينة.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد محمد جاد الله رئيس وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بوصول بوصول المدعو "أبو اليزيد.ب" 82 سنة بالمعاش، ويقيم دائرة مركز جهينة إلى المستشفى جثة هامدة ادعاء سقوطه من علو.

وبسؤال أحد أقاربه قرر بأنه أثناء قيام المذكور بتسلق نخلة بأرضه الزراعية لجنى ثمارها اختل توازنه وسقط أرضاً، ما أدى لوفاته ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة نزيف بالبطن والمخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.