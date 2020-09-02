مستشار بأكاديمية مصر العسكرية يؤكد على تنمية سيناء بجانب القضاء على الإرهاب

كتب أحمد عرفة

أكد اللواء محمد زكى الألفى المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن القوات المسلحة تحقق نجاحات كبيرة للغاية في ملف القضاء على الإرهاب في سيناء، من خلال عمليات نوعية استباقية ضد العناصر الإرهابية شديدة الخطورة.

وأضاف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، في تصريحات لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الدولة المصرية لا تكتفى فقط بالقضاء على الإرهاب في سيناء بل أيضا تنفذ العديد من المشروعات التنموية في سيناء.

ولفت المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إلى أن حجم العمليات الاستباقية التي تنفذها القوات المسلحة ضد الإرهابيين تقضى على العديد من العناصر شديدة الخطورة كما يتم ضبط العديد من تلك العناصر.

وفى وقت سابق أكد اللواء الدكتور محمد زكى الألفى، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن بيان القوات المسلحة الذى كشف فيه عن عملياته للقضاء على الإرهابيين هو استمرار الجهود والإرادة القوية التي يقوم بها الجيش المصرى لتطهير سيناء من الجماعات الإرهابية، والقضاء على الإرهاب من جذوره.