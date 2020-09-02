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مستشار الرئيس يؤكد على تشديد الإجراءات الاحترازية ضد كورونا حتى مارس

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 08:30 م
مستشار الرئيس يؤكد على تشديد الإجراءات الاحترازية ضد كورونا حتى مارس محمد عوض تاج الدين
كتب أحمد عرفة

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أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، أن فيروس كورونا ما زال موجودا والإجراءات الاحترازية والاحتياطية مستمرة بشدة حتى مارس المقبل.

وأضاف مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، خلال برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك أكثر من 100 لقاح تحت التجارب، وصل 7 منها إلى المرحلة الثالثة من ضمنها لقاح صيني وبريطاني وآخر روسي، لافتا إلى أن مصر تدرس نتائج كافة اللقاحات، لكن حتى الآن لم يحدث تداول لأي لقاح.

وناشد مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية باستمرار تطبيق المواطنين الإجراءات الاحترازية حتى بعد انتهاء كورونا نظرا لوجود أمراض أخرى كالأنفلونزا الموسمية.

وبشأن زيادة إصابات كورونا في الدول الأخرى، قال محمد عوض تاج الدين: ربما يكون بسبب الانفتاح الزائد لكن الأعداد قليلة مقارنة ببداية العام، ربما تكون قوة الفيروس انخفضت، لافتا إلى أن مصر تنفذ إجراءات انفتاح مدروس.

وأوضح مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، أن احتمالات حدوث زيادة طفيفة في إصابات كورونا واردة بسبب إجازة العيد، متابعا: مش هنوصل للحالة صفر لا عندنا ولا عند غيرنا، قد تقل الأعداد بشدة»، مشيرا إلى أن هناك 8 أنواع لفيروس كورونا بالعالم يوجد 7 منها في مصر.

وأكد مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية نجاح المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة قائلا: ثبت أن الحالات المصابة بأمراض مزمنة كانت الأكثر تأثرا عند إصابتها بفيروس كورونا، مقارنة بالآخرين، متابعا: بروتوكول مصر لعلاج كورونا مؤثر وناجح، وكافة الأدوية متوافرة ولدينا احتياطي استراتيجي قوي لكل الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة.


محمد عوض تاج الدين

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