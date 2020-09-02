مرشدو الإخوان.. تاريخ طويل من الإجرام وأيادى ملطخة بدماء المصريين (فيديو)

تاريخ أسود يطول سرده لمرشدى جماعة الإخوان الإرهابية منذ تأسيسها على يدحسن البنا، فى عام 1928، فقد ارتكب التنظيم على مدار تاريخه مجموعة من العمليات الإرهابية والاغتيالات السياسية.

ومن أبرز العمليات الإرهابية فى تاريخ الجماعة اغتيال محمود فهمى النقراشى رئيس وزراء مصر الأسبق، بعد أن أصدر قرارا بحل الجماعة، واغتيال القاضي أحمد الخازندار الذى كان ينظر قضايا تخص عناصر الجماعة، ومحاولة اغتيال أحمد ماهر باشا رئيس وزراء مصر الأسبق، ومحاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وغيرها من الجرائم.