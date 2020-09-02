مدارس دبى تُنفذ إجراءات مشدّدة تُعزز العودة الآمنة للطلبة

وكالات

أكدت إدارات مدارس خاصة في دبى، أن طلابهم التحقوا بالدوام المدرسي وفق مجموعات، ووسط إجراءات وقائية مشددة، لحماية الطلبة والكادر التعليمي، إذ قسمت المدارس الطلاب الراغبين فى العودة إلى مقاعد الدراسة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 2020 ــ2021، إلى ثلاث مجموعات (a-b-c) ويتبادلون الدوام خلال أيام الأسبوع.

وفي الأيام التي لم يلتحق فيها الطلبة بمقاعد الدراسة سوف يتمكنون من الدراسة من منازلهم (عن بعد) من خلال أنظمة المدرسة، وقد باشرت المجموعات الأولى الدوام في المدارس، وأكدت اعتمادها أجهزة لوحية وتحويل مناهجها الدراسية إلى إلكترونية تفاعلية إيماناً منها بتطبيق نظام المدرسة الذكية الذي بدوره يساهم في تطوير العملية التعليمية وتعزيز الإنتاجية ومستوى التحصيل الدراسي والمعرفي والابتكار وإعداد قادة المستقبل بما يرتقي بمخرجات التعليم وإيجاد جيل مبتكر، ويعزز تطبيق التعليم الهجين.