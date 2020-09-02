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محمود بدر لتليفزيون اليوم السابع:نواجه الهجوم على تنسيقية شباب الأحزاب بالعمل

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 09:56 م
محمود بدر لتليفزيون اليوم السابع:نواجه الهجوم على تنسيقية شباب الأحزاب بالعمل النائب محمود بدر عضو تنسيقية شباب الأحزاب

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قال النائب محمود بدر عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن النقد الذى تتعرض له تنسيقية شباب الأحزاب من بعض الشخصيات ليس نقداً موضوعياً، مضيفاً:"العقيلة الإخوانية التي تستولى على البعض ممن يكرهون أي انجاز يقع على أرض مصر والدليل المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة المصرية تتعرض لحملات تشويه من الإخوان"، مشدداً على أن التنسيقية ستواجه النقد والهجوم بمزيد من العمل.

وأضاف بدر، خلال لقائه بتليفزيون اليوم السابع، أن هناك شخصيات فشلت في الانضمام لتنسيقية شباب الأحزاب يقومون بمحاولات تشويه التنسيقية، مشيراً إلى أن عملية اختيار أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب لها شروط منها عدم قبول أي شخص تعدى عمر الـ 40 عاماً، وأن يكون حسن السير والسلوك والسمعة، لافتاً إلى أن تم رفض عضويات لشخصيات تجوز عمرها الـ 40 عاما وتورطوا فى إحداث مشكلات في كيانات سياسية هما من يقومون بمهاجمة وتشويه تنسيقية شباب الأحزاب.

ولافت عضو تنسيقية شباب الأحزاب إلى أن التنسيقية انضم له مؤخراً شخصيات مرموقة منها أساتذة في كليات الاقتصاد، وكليات الأداب، وشخصيات في الأمم المتحدة وهذه إضافات قوية للتنسيقية، مضيفا:" من ينظر إلى كل ذلك سيجد أن تنسيقية شباب الأحزاب هى مشروع تأهيل كوادر شبابية حقيقية لقيادة الدولة المصرية ولن يؤثر فيها كلام من بعض المغرضين وتجار السياسة وأصحاب أكشاك الوطنية".

 

 


تنسيقية شباب الأحزاب

سياسين

محمود بدر

عضو مجلس النواب

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