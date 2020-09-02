محافظ المنيا يوقع مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية الصعيد لتشغيل 3 مشروعات إنتاجية

المنيا- حسن عبد الغفار

وقع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع اللواء سامى الشناوى رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، بهدف تحقيق تعاون مشترك بين الطرفين وتفعيل بروتوكول التعاون الموقع بينهما فى أبريل الماضي، للبدء فى تشغيل عدد من المشروعات الإنتاجية المتوقفة والمتعثرة لسنوات طويلة بعد حل كافة مشكلاتها، ومن بينها مشروع عنابر تربية الدواجن بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، ومشروع مصنع العسل الأسود بمنطقة تونا الجبل، وكذلك مشروع المجزر الآلى بالمنطقة الصناعية .

جاء ذلك بحضور اللواء هشام الطويل عضو مجلس إدارة الهيئة والمستشار حازم أحمد استشارى الهيئة وأمير زيدان مدير عام إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة ووليد مختار مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن مذكرة التفاهم تأتى فى إطار تحقيق تنمية مستدامة لمواطنى المحافظة من خلال قيام الهيئة بتشغيل عدد من المشروعات القائمة بالفعل والتى تتوافر فيها كل الإمكانيات المطلوبة لتحقيق أقصى إنتاجية ممكنة ،منها بعض المشروعات قد توقف العمل بها كمصنع العسل الأسود فى تونا الجبل وبموجب المذكرة، ستقوم الهيئة بعمل الصيانة اللازمة لتشغيل المصنع وبدء العمل التجريبى بعد توقف العمل به لسنوات طويلة، كما ستقوم الهيئة بتطوير المصنع كمرحلة لاحقة ، لتحقيق أقصى استفادة من أصول الدولة وإنتاج عسل اسود بجودة عالية وتسويق المنتج فى الداخل والخارج.

وأضاف المحافظ أن المذكرة تتضمن أيضا قيام الهيئة بتحمل كافة التكلفة اللازمة لتشغيل وصيانة وإدارة وتطوير ورفع كفاءة وتشغيل عنابر تربية الدواجن بالمنطقة الصناعية، وكذلك مشروع المجزر الآلى بالمنطقة الصناعية، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من مشروعات المحافظة والوصول الى أقصى إنتاجية من إمكانيات المحافظة وتحقيق اكتفاء ذاتى من اللحوم البيضاء وتشغيل شباب المحافظة وخلق فرص عمل جديدة مع تحقيق عائد اقتصادى لاستغلاله فى دعم وتحسين الخدمات العامة للمواطنين وكذلك المنافسة وفتح أسواق جديدة بالأسواق الخارجية مما يؤثر بالإيجاب على الناتج القومى .

كما تضمنت مذكرة التفاهم، الاتفاق على تعظيم الاستفادة من أراضى المحافظة ( شرق وغرب النيل ) وعدم إهدار الأرض وكذلك إنشاء آبار ومحطات لرفع المياه وإنشاء شبكات للرى بالتقنيات الحديثة وباستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال الاستفادة من بعض الأراضى والمساحات الغير مستغلة لإقامة مشروعات جديدة واعدة عليها أياً كان نوعها ( زراعية - صناعية - تعدينية - إنتاجية - تعليمية - سياحية - صحية - خدمية ) بهدف تذليل العقبات للمستثمرين وذلك فى إطار الخطة العامة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

أوضح المحافظ أن من أهم الملفات التى حرص على دفع العمل بها ملف المشروعات المتوقفة والمتعثرة، بهدف تحقيق أقصى استفادة من إمكانيات ومقومات المحافظة، مؤكدا وجود العديد من الفرص الاستثمارية بالمحافظة، وذلك من خلال تطوير المشروعات الإنتاجية، والعمل على توافر كافة المقومات اللازمة لتطويرها، والوقوف على الاحتياجات الفعلية لتعظيم الاستفادة منها، لتصبح مشروعات ذات عائد اقتصادى كبير بهدف تحقيق تنمية مستدامة، وتطوير الخدمات والمرافق لتساهم فى توفير فرص العمل للشباب وجذب استثمارات جديدة.

من جانبه، أكد رئيس هيئة تنمية الصعيد على أهمية دعم وزيادة الاستثمار بمحافظة المنيا ووضعها على خريطة المحافظات الاستثمارية فى مصر، موضحا استعداد الهيئة دعم المشروعات التنموية بالمحافظة فى مختلف المجالات والاستفادة من المشروعات المقامة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وذلك ضمن خطة الهيئة لتنمية محافظات الصعيد، وفتح آفاق جديدة للتنمية وتوفير فرص العمل للشباب.