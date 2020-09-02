محافظ الشرقية: إنذار بقطع المياه والكهرباء قبل إزالة المبانى المخالفة

كتب أحمد عرفة

قال اللواء ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة تعمل باستمرار لإزالة التعديات على أملاك الدولة، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ 2500 حالة تعد. وأضاف محافظ الشرقية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن الكثير من الناس بالمحافظة تقدموا للتصالح بواقع 50 ألف حالة، موضحًا أن من لم يتقدم بالتصالح سيتم إنذاره بقطع المياه والكهرباء عنه قبل إزالة المبنى الخاص به باعتباره مخالفا.



وأوضح محافظ الشرقية أن هناك الكثير من الناس البسطاء لا يعلمون شيئًا عن قانون التصالح في المباني المخالفة، لذلك قمنا بمبادرة بالنزول إلى القرى لإبلاغهم بالتقدم سريعًا للتصالح والنظر في التظلمات الخاصة بهم.



وفى وقت سابق، كرم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وعدد 60 فردا من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ممثلين عن جميع قطاعات ومستشفيات الصحة وأقسام العزل بالشرقية، لمجهوداتهم فى مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك اليوم الأربعاء بقصر الثقافة بالزقازيق.