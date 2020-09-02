محافظ الدقهلية: 70% من المخالفين تقدموا بطلبات للتصالح فى مخالفات البناء

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن المحافظة قامت بمبادرة بتخفيض 20% من غرامة التصالح فى مخالفات البناء، لتشجيعهم على دفع رسوم التصالح. وأضاف مختار، في مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن أكثر من 70% من المخالفين تقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات البناء، وتمت إزالة 85 منزلا مخالفا في يوم واحد.



وتابع حديثه أن التعديات على أراضي الدولة بدأت منذ عام 2008، وهناك أكثر من 300 منزل مخالف منذ هذا العام، مشيرًا إلى أنه تم تطهير بحيرة المنزلة وتعقيمها وإعادة رونقها القديم وهناك طريق سيربط بين الدقهلية مع دمياط وبورسعيد.



وأضاف أنه سيتم تسليم مساحة 45 فدانًا للهيئة الهندسية لبدء تنفيذ الحزام الآمن حول بحيرة المنزلة لمنع التعديات مرة أخرى، مع عمل مشروعات وخطط تنموية ومستقبلية، بعد تطوير بحيرة المنزلة.



واختتم تصريحاته بالرد على شائعات القنوات الإرهابية بتشريد الصيادين، بأن هذا الحديث لا أساس له من الصحة، وعندما يتم الهجوم على مشروعات الدولة من هذه الجماعات الإرهابية، لا بد أن يتأكد الجميع بأن الدولة تسير في طريقها الصحيح.