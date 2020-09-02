اليوم السابع
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محافظ الجيزة يوجه بتحويل المخالفين فى مخالفات البناء للنيابة العسكرية

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 11:55 ص
محافظ الجيزة يوجه بتحويل المخالفين فى مخالفات البناء للنيابة العسكرية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انه سيتم تحويل المخالفين فى قضايا البناء الي النيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
 
وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، واللواء علاء بدران السكرتير العام بإعادة النظر وتقييم الأداء لكل رؤساء الوحدات المحلية وفحص حجم التعديات التى تمت فى عهدهم ونسب الازالات التى تم تنفيذها لتلك المخالفات مشدداً على عدم تكليف اى رئيس وحدة محلية بدائرة محل سكنه تأكيدا على مبدأ الشفافية والنزاهة .
 
وفى السياق أزالت أجهزة محافظة الجيزة 60 حالة تعدٍ علي أراضى زراعية ومخالفات بناء بمراكز البدرشين والحوامدية ومنشأة القناطر وأوسيم وحي الطالبية والهرم، وذلك ضمن الحملات التى تنفذها المحافظة يوميا لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة. 
 
وأعلنت محافظة الجيزة، أن آخر موعد للتقدم للتصالح فى مخالفات البناء هو 30 سبتمبر الجارى وعلي المواطنين الراغبين في التقدم سرعة التوجه إلي المركز التكنولوجي للحى والمركز المختص واستيفاء المستندات، مؤكدة أنه لن يتم مد فترة التصالح مرة أخرى.
 
وفى السياق، أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرر أنه لن يكون هناك مد للتصالح، وأن المدى الزمني هو الموجود في القانون آخر سبتمبر، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.
 
وأعلن اللواء محمود شعراوى، أن إجمالي عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح في بعض مخالفات البناء بكافة المحافظات حوالي 769 ألف طلب ، وبلغ إجمالي المتحصلات المالية حوالى 4.6 مليار جنيه حتى 30 أغسطس 2020.
 

قانون التصالح الجديد

الجيزة

رؤساء الاحياء

الوحدات المحلية

محافظة الجيزة

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