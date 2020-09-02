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محافظ أسوان يؤكد الحرص على مصلحة المواطن بتطبيق قانون التصالح فى المخالفات

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 11:17 م
محافظ أسوان يؤكد الحرص على مصلحة المواطن بتطبيق قانون التصالح فى المخالفات اللواء اشرف عطية محافظ اسوان
كتب أحمد عرفة

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أكد اللواء اشرف عطية محافظ أسوان، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يهدف مصلحة المواطن أولا، مشيرا إلى أنه لن يتم تمديد مهلة تقديم التصالح في مخالفات البناء التي من المقرر أن تنتهى في 30 سبتمبر الجارى.

 

وأضاف محافظ أسوان، خلال برنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الأموال التي سيتم تحصيلها من قانون التصالح في مخالفات البناء سيكون هدفها تنمية الدولة تقدم المزيد من الخدمات للمواطنين، وسيتم استثمارها بما يخدم المواطن المصرى.

 

ولفت محافظ أسوان، إلى أن الدولة جادة في ملف التعديات ومواجهة التعديات، موضحا أنه سيتم بدء الإزالات للمخالفات بدءا من أول أكتوبر المقبل.

 

وفى وقت سابق قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن هناك اهتمام من قبل المواطنين في التصالح بمخالفات البناء، على ضوء اهتمام وسائل الإعلام بالملف الفترة الأخيرة.

 

 


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