مجلس المصالحة فى أفغانستان يعلن إتمام عملية تبادل الأسرى مع طالبان اليوم

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أعلن المجلس الأعلي للمصالحة الوطنية في أفغانستان أنه من المقرر إتمام عملية تبادل الأسرى بين حكومة كابول وحركة طالبان اليوم /الأربعاء/ على أن يتوجه وفد حكومي أفغاني غدًا إلى مقر المفاوضات.

وقال فريدون خوازون المتحدث باسم المجلس- في تصريح لوكالة أنباء /خاما برس/ الأفغانية - إن الحكومة الأفغانية ستطلق سراح جميع سجناء طالبان المتبقين اليوم.. وأضاف أنه من المقرر أن يتوجه وفد من الحكومة الأفغانية إلى مقر المفاوضات الليلة أو صباح الغد.

ولم يفصح خوازون عن مزيد من التفاصيل حول عملية الإفراج عن الأسرى، غير أن مصادر مطلعة قالت لوسائل الإعلام إن الحكومة الأفغانية أفرجت حتى الآن عن 200 من طالبان خلال الأيام القليلة الماضية، وفي المقابل، أطلقت طالبان سراح 4 من قوات الكوماندوز الوطنية الأفغانية.

وبحسب التقارير، اتفقت الحكومة الأفغانية وطالبان على إطلاق سراح 50 من أفراد طالبان مقابل جندي أفغاني واحد.

كما أشارت مصادر إلى أن نحو 180 معتقلاً من طالبان متبقين سيتم إطلاق سراحهم اليوم، فيما أشارت بعض المصادر الأخرى إلى أن كابول ستطلق سراح 100 معتقل من طالبان مقابل إطلاق سراح طالبان لاثنين من الكوماندوز الآخرين.

وتواترت أنباء تفيد بأن التأخير في عملية الإفراج الثنائية عن السجناء بمثابة أكبر عقبة أمام بدء المحادثات بين الأفغان.