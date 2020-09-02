مجلس الدولة ينهى نزاعا بين "بولاق التعليمية" و"التأمين الصحى" على 45 ألف جنيه

كتب أحمد عبد الهادى

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة إدارة بولاق الدكرور التعليمية بسداد مبلغ مقداره 45 الف و 24 جنيها قيمة المتبقي من اشتراكات التامين الصحي عن الأعوام من 2009 الي 2011.

وذكرت الجمعية في فتواها، أنّه من الثابت من المستندات المعروضة عليها، أنّ مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة إدارة بولاق الدكرور التعليمية ، لم تسدد كامل قيمة الاشتراكات السنوية عن الطلاب خلال الاعوام الدراسية من 2009 الي 2021 للهيئة العامة للتأمين الصحي، وإنما تبقي عليها مبلغ مقداره 45 الف و 24 جنيها، ومن ثم يتعين عليه، سداد اشتراكات التأمين الصحي السنوية عن طلاب المدارس التابعة له.

ولا ينال مما تقدم ما ذکرته مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة إدارة بولاق الدكرور التعليمية، من أنّ المبالغ التي لم تسدد تخص الطلاب غير المسددين لهذه الاشتراكات، وأنّ هؤلاء الطلاب لم يتم تحصيل أي رسوم دراسية منهم عن الاعوم الدراسية المذكورة.

وردت الجمعية بأنّه لا يوجد ارتباط بین سداد الرسوم الدراسية وسداد رسوم الاشتركات عن التأمين الصحي، لاختلاف الأساس القانوني لكل منهما، فضلا عن أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة إدارة بولاق الدكرور التعليمية ، لم تقدم أي دليل على صحة ما ذكرته، أو ما يفيد براءة ذمتها من المبلغ المطالب به، مما يلزمها بدفع المبلغ للهيئة.