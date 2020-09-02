متى تعقد المناظرات الرئاسية بين ترامب وبايدن وأين.. "الجارديان" تجيب

كتبت رباب فتحى

أعلنت لجنة المناظرات الرئاسية عن المشرفين على المناظرات الأربع المقبلة، قبل الانتخابات الأمريكية بين الرئيس دونالد ترامب، المرشح الجمهورى والمرشح الديمقراطى جو بايدن فى نوفمبر 2020، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وسيدير المناظرة الرئاسية الأولى - التي ستجرى في كليفلاند ، أوهايو ، في 29 سبتمبر - مذيع قناة فوكس نيوز كريس والاس.

أما المناظرة الثانية بين جو بايدن وترامب - المقرر عقدها في 15 أكتوبر في ميامي ، فلوريدا - سيديرها ستيف سكالي من C-SPAN.

وستدير كريستين ويلكر، من قناة إن بي سي نيوز ، المناظرة الرئاسية النهائية ، المقرر إجراؤها في 22 أكتوبر في ناشفيل ، تينيسي.

وستقوم سوزان بيج من صحيفة "يو إس إيه توداي" بإدارة مناظرة نائب الرئيس الوحيدة ، والتي ستعقد في 7 أكتوبر في سولت ليك سيتي ، يوتا.

وسرعان ما قوبل هذا الإعلان بالاحتفال بين المشرفين الأربعة.

وقالت مجلة نيوزويك الأمريكية إن معدلات شعبية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تتحسن بشكل ثابت قبل انتخابات 2020 بعدما ارتفعت الآراء السلبية عن حكمه فى وقت سابق هذا العام. فبعد مؤتمر الحزب الجمهورى الذى أعلن فيه ترامب رسميا قبوله ترشيح الحزب فى انتخابات 2020، شهد الرئيس مكاسب فى موقفه بين الرأى العام، وفقا للاستطلاعات.

ففى أحدث استطلاعات يوجوف لشعبية الرئيس، والذى أجرى بين 1000 شخص فى 30 أغسطس، قال 46% من المشاركين إنهم يوافقون على ترامب مقابل 49% يرفضون. وبين نفس العدد من المشاركين فى اليوم السابق، كانت نسبة تأييده 42% مقابل 52% يرفضون

بينما أظهر استطلاع آخر لإيمرسون، أجرى يومى 30 و31 اغسطس، أن الموافقة على عمل ترامب كرئيس عند نسبة 49%، لترتفع بذلك أربعة نقاط عن استطلاع مشابه أجرى فى يونيو، مقارنة بنسبة 47% رافضين. وأظهر الاستطلاع الذى أجرى بين 1567 ناخب أظهر التقارب بينه وبين منافسه الديمقراطى جو بايدن فى سياق البيت الأبيض، وأن الأخير يتفوق بفارق نقطتين فقط.

ووفقا لمتتبع الاستطلاعات فايف ثرتى إيت، فإن معدل شعبية ترامب من الاستطلاعات 43.3% موافقة مقابل 53% رفض.