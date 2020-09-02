لجنة مكافحة كورونا توضح مؤشرات استمرار الموجة الأولى من الفيروس فى مصر

كتب محمد عبد المجيد

قالت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، نعتبر أنفسنا حتى الآن بالموجة الأولى لفيروس كورونا، ولم ندخل الموجة الثانية، مؤكدة أن هناك بعض الدول ظهر لديها زيادة هائلة فى أعداد الإصابة، ولكن ليس كل الدول حدثت بها تلك الزيادة.

وأكدت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، على برنامج اليوم، والذى تقدمه الإعلامية سارة حازم على فضائية DMC، أن المؤشرات التى تقول إننا ما زلنا فى الموجة الأولى، هى أننا لم نسجل حتى الآن صفر فى الإصابات، وأن الموجة الثانية يجب أن تكون بعد تسجيل دولة ما لـ"صفر إصابات" ثم تعاود تسجيل أعداد جديدة.

وأشارت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إلى أن التغيرات التى تلاحظ الآن على المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" هى أن حدة الإصابة أصبحت ليست قوية مثلما حدث من قبل، وأن معظم الحالات الآن تكون حدتها متوسطة وبسيطة، وأن الحالات التى تحتاج لأجهزة تنفس صناعى، والرعاية المركزة أصبحت نسبتها بسيطة.