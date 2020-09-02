لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء تستجيب لعلاج الطفلة "ندى" من مدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

استجابت لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، لاستغاثة من أهالى مدينة إسنا لدعم الطفلة ندى ناصر محمد عجمي، 4 سنوات، والتى تعانى من مرض وراثى بالجهاز التنفسى وحالة وهن عامة بالجسد، حيث لاقت صور الطفلة تعاطفا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الوضع الصحى للطفلة يحتاج إلى تشخيص طبى شامل وخطة علاج طويلة الأمد وهو ما لا تقوى أسرة الطفلة على تحملها.

وعلى الفور قام أعضاء لجنة الاستغاثات الطبية باستيفاء بيانات الطفلة واستقبال التقارير الطبية السابقة وعرضها على اللجنة الطبية العليا، والتى أوصت بتحويل الحالة لمستشفى طب الأطفال بجامعة عين شمس، وفى استجابة سريعة قامت الدكتورة ياسمين جمال مدير مستشفى طب الأطفال بجامعة عين شمس جمال، وبالتنسيق للحالة واستقبالها حيث تم توقيع كشف طبى شامل تحت إشراف كلاً من الدكتورة إلهام حسنى أستاذ مناعة طب الأطفال، والدكتور سلاف محمد أستاذ وراثة طب الأطفال، حيث وجد أن الطفلة ندى تعانى من مرض وراثى بالأنسجة والتهاب مزمن بالصدر وفتق أربى كبير بجانب تضخم بالغدد الليمفاوية.

وفى نفس السياق تم وضع خطة علاجية متكاملة للتخصصات السابق ذكرها، بالإضافة إلى استكمال كافة الفحوصات اللازمة لأمراض نقص المناعة والأمراض الوراثية، وعمل أشعة على البطن وأشعة مقطعية على الصدر وذلك أثناء تلقيها الرعاية الطبية اللازمة، حيث أكدت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء استمرار رصدها كافة استغاثات المواطنين الطبية على مدار الساعة، وذلك وفقا لتوجيهات السيد الدكتور مصطفى مدبولى معالى رئيس الوزراء.

ومن جانبه يتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهم الجهود والأعمال التى أنجزتها لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء فى شهر يوليو 2020، فى الاستجابة لاستغاثات المواطنين الصحية، وذلك من خلال تقرير تلقاه من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبى لرئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة، وأشاد رئيس الوزراء بجهود اللجنة فى تخفيف المعاناة عن الحالات التى تحتاج إلى تقديم الرعاية الطبية، معتبراً أن ذلك من صميم عمل الحكومة، التى تحرص على أن تستمع إلى شكاوى المواطنين واستغاثاتهم والتحرك العاجل والاستجابة لها.