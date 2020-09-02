كيف يمكن للمواد الكيميائية أن تزيد من خطر إصابتك بـ COVID-19 الشديد؟

كتبت إيناس البنا

قبل ما يقرب من عام من ظهور فيروس كورونا الجديد، نشر كتاب "عقودًا من البحث العلمي" كيف أن المواد الكيميائية المسببة لاضطرابات الغدد الصماء ، الموجودة في حياتنا اليومية والتي توجد الآن في جميع الأشخاص تقريبًا ، تتداخل مع الهرمونات الطبيعية في أجسامنا.

وبينما نتعلم المزيد عن فيروس كورونا الجديد و COVID-19 ، تكشف الأبحاث حقائق قبيحة حول الآثار الاجتماعية والبيئية على الصحة، بما في ذلك كيف أن نفس الأمراض المزمنة المرتبطة بالتعرض للمركبات المعطلة للغدد الصماء تزيد أيضًا من خطر الإصابة بفيروس COVID-19 الشديد. .

لماذا تعتبر اضطرابات الغدد الصماء مشكلة وفقا لتقرير موقع " sciencedaily""، فأن المركبات المسببة لاضطرابات الغدد الصماء هي مجموعة كبيرة من المواد الكيميائية التي يمكن أن تتداخل مع الهرمونات الطبيعية في الجسم، بطرق تضر بصحة الإنسان، وتشمل مواد بيرفلورو ألكيل وبولي فلورو ألكيل ، والمعروفة باسم PFAS ، ومثبطات اللهب ، والملدنات ، ومبيدات الآفات ، ومنتجات مضادات الميكروبات والعطور ، من بين أشياء أخرى.

هذه المواد الكيميائية منتشرة في الحياة الحديثة، حيث توجد في مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية وتغليف المواد الغذائية ومنتجات العناية الشخصية ومستحضرات التجميل والعمليات الصناعية والأماكن الزراعية، ثم تشق طريقها إلى الهواء والماء والتربة والغذاء.

أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يتعرضون لمواد EDC أكثر عرضة من غيرهم للإصابة باضطرابات التمثيل الغذائي ، مثل السمنة ومرض السكري من النوع 2 وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ، ويميلون إلى ضعف صحة القلب والأوعية الدموية.

يمكن أن تتداخل المواد الكيميائية المُسببة للأكسدة أيضًا مع وظيفة الجهاز المناعي الطبيعية ، والتي تلعب دورًا مهمًا في مكافحة العدوى، كما يساهم ضعف وظيفة المناعة في مشاكل الرئة مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن ، وأمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي ومرض كرون، واضطرابات التمثيل الغذائي. ترتبط العديد من المواد الكيميائية المُسببة الختالل الغدد الصماء أيضًا بأنواع مختلفة من السرطان.



المواد الكيمئاية وتأثيرها على كورونا

الجودة البيئية و COVID-19 بدأ الباحثون رسم صورة حول كيفية مساهمة جودة البيئة في التعرض لـ COVID-19 ، وما زلنا لا نعرف الكثير. ومع ذلك ، يشك العلماء في أن المواد الكيميائية المُسببة لخلل الغدد الصماء يمكن أن تلعب دورًا بناءً على أدلة علمية واضحة على أن المواد الكيميائية المسببة لخلل الغدد الصماء تزيد من خطر إصابة الناس بأمراض مزمنة تزيد من تعرضهم لخطر COVID-19.

تعترف منظمات الصحة العامة مثل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ومنظمة الصحة العالمية، رسميًا بالظروف الصحية الأساسية - بما في ذلك السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية وتثبيط المناعة وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة والسرطان - باعتبارها عوامل خطر للأمراض الخطيرة والوفيات من COVID-19.

تظهر الأدلة العلمية أن التعرض لـ EDC يزيد من خطر إصابة الناس بكل هذه الحالات، يفكر العلماء في هذه الروابط ، والجهود البحثية جارية للإجابة على المزيد من الأسئلة حول كيفية تأثير المواد الكيميائية المعيقة لعمل الغدد الصماء على الوباء.



تلوث الهواء والمخاطر البيئية الأخرى بالإضافة إلى المواد الكيميائية المعيقة لعمل الغدد الصماء ، من المحتمل أيضًا أن تلعب بالإضافة إلى المواد الكيميائية المعيقة لعمل الغدد الصماء ، من المحتمل أيضًا أن تلعب الظروف البيئية الأخرى دورًا في جائحة COVID-19 . على سبيل المثال ، أبلغت دراسات متعددة عن زيادة خطر الإصابة بأمراض ووفيات COVID-19. تتوافق النتائج مع تلك التي تم الإبلاغ عنها في الصين بعد اندلاع السارس في 2002-2003.

تظهر الأدلة الحديثة أيضًا أن عدوى COVID-19 يمكن أن تؤدي إلى حالات صحية طويلة الأمد ، بما في ذلك تلف القلب، حيث تعتبر الظروف البيئية مثل موجات الحرارة خطيرة بشكل خاص على الأفراد المصابين بأمراض القلب أو تلف القلب. في أماكن مثل كاليفورنيا التي تشهد حاليًا حرائق الغابات وموجات الحر ، يمكننا أن نرى بوضوح كيف يمكن أن تتحد الظروف البيئية المتعددة لزيادة خطر الوفيات المرتبطة بـ COVID-19.